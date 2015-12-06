Kobanê'de yaşamını yitiren Suphi Nejat Ağırnaslı'nın cenazesine 15 ay sonra ulaşıldı

Geçtiğimiz yıl Kobanê Miştenur Tepesi'nde IŞİD'e karşı YPG saflarında savaşırken hayatını kaybeden Suphi Nejat Ağırnaslı'nın (Paramaz Kızılbaş) naaşı bulundu.

2014 yılının ekim ayında hayatını kaybeden Ağırnaslı'nın naaşının bulunduğuna dair açıklamayı babası Hikmet Acun yaptı.

Acun, "Nejat’ın naaşına 15 ay sonra ulaştık. Nejat kendi sicilinde yaptığı irade beyanına uygun olarak, ‘enternasyonalist devrimci’ olarak ait olduğu topraklarda, Kobanê’de önümüzdeki günlerde şehitliğe defnedeceğiz. kendisiyle birlikte DAIŞ çetelerine karşı özgür Rojava için savaşmış yoldaşlarının yanına emanet edeceğiz" dedi.