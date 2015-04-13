Kobanê'de 5 köy daha IŞİD’den temizlendi

YPG Basın Merkezi, Kobanê'de 8 Nisan'da başlatılan ve halen devam eden operasyonda, 5 köy ve stratejik öneme sahip Çelebi Çimento Fabrikası ile 2 taş ocağındaki IŞİD varlığına son verildiğini duyurdu.

YPG Basın Merkezi, IŞİD'in işgal girişimine karşı yürütülen Kobanê direnişinin 210'uncu gününde devam eden çatışma ve operasyonlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. YPG açıklamasında, Kobanê'nin güneydoğusunda IŞİD'in işgali altında bulunan alanlarda 8 Nisan günü başlattığı operasyonun sürdüğü belirtildi.

Dün sabah saatlerinde başlayan ve tüm güne yayılan operasyonlarda IŞİD'e önemli darbeler vurulduğu belirtilen açıklamada, "Güçlerimiz bu alanda bulunan ve iki ayrı köyden oluşan Bocak ve iki ayrı köyden oluşan Xirab Hişk köyleri, Derfilît köyü, stratejik Çelebi Çimento Fabrikası ve 2 taş ocağındaki çete işgaline son vermişlerdir" denildi.

Operasyonlarda IŞİD'den kurtarılan Gocekmete köyüne yönelik saldırıların da sürdüğüne yer verilen açıklamada, IŞİD'in dün bu köye yönelik bombalı bir araçla saldırı düzenlemek istediği ancak YPG güçlerinin müdahalesi ardından aracın patlatılarak imha edildiği kaydedildi.

YPG, operasyonun son 24 saatlik bölümünde 6 IŞİD'linin de silah ve teçhizatlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.