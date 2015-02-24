YPG, Suriye'ye kaçan cinayet sanığını yakalayıp Türkiye'ye iade etti

Suriye'deki savaştan geçerek geldiği Şırnak'ta para karşılığında cinayet işleyip tekrar Suriye'ye kaçan zanlı, Kamışlı'da YPG'liler tarafından yakalanarak Türk yetkililere teslim edildi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Şırnak'ın İdil ilçesine geldikten sonra inşaatlarda çalışan 24 yaşındaki Hogir Haco, ilçede otobüs işletmeciliği yapan 55 yaşındaki Abdurrahman Gözmen'i eski iş ortağının azmettirmesi üzerine 5 bin lira karşılığında pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle polis tarafından aranırken, Suriye'ye kaçtı. Şüphelinin daha önce yaşadığı Suriye'nin Kamışlı kentine kaçtığını belirleyen Gözmen'in yakınları, YPG'den yardım isteyerek, katilin yakalanmasını istedi. YPG'liler yakaladıkları Haco'yu sınıra getirip, Türk yetkililere teslim etti.

İdil’de otobüs firması işleten 55 yaşındaki Abdurrahman Gözmen, 5 Ocak günü kendisine ait otomobilde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetle ilgili kapsamlı soruşturma yürüten polis, 29 Ocak günü 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek, cinayeti azmettirdikleri ve yardım-yataklık yaptıkları iddiasıyla 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgu ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, öldürülen Gözmen’in eski iş ortağı Şükrü Aşkın, 'Cinayeti azmettirmek', Süleyman Bulut, Uğur Şimşek, Abdullah Zan da 'yardım ve yataklık yaptıkları' iddiasıyla tutuklandı.

Cinayeti işleyip Suriye'ye kaçtı

Yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan şüpheliler, cinayeti Şükrü Aşkın'ın azmettirdiğini ve cinayeti de yaklaşık 2 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçarak gelen Hogir Haco'nun 5 bin lira karşılığında işlediğini söyledi. Şüpheliler, öldürülen Abdurrahman Gözmen'in Şükrü Aşkın'ın eski iş ortağı olduğunu belirterek, aralarında çıkan sorun nedeniyle anlaşamayarak ayrıldıklarını anlattı. Aşkın'ın Gözmen'i öldürtmek için kendilerinden birini bulmasını istediğini ifade eden şüpheliler, bunun üzerine Uğur Şimşek'in de Suriye'den gelen ve iş bulduğu zaman inşaatlarda çalışan Hogir Haco ile konuşarak, buluşturduğu Şükrü Aşkın ile 5 bin TL karşılığında Gözmen'i öldürmeyi kabul ettiğini iddia etti.

Şüpheliler ifadelerinde, cinayet tarihinde Hogır Haco'nun, Abdurrahman Gözmen'i cep telefonu ile arayarak, 3 yolcusu olduğunu ve İdil'deki Yeni Mahalle'de bulunan eski Cezaevi Caddesi'ne gelmesini istediği, gelince araçtan çıkmadan onu öldürdüğünü söyledi. Şüpheliler, cinayet ardından azmettirici Şükrü Aşkın'ın Haco'ya 5 bin lira verdiğini ve daha sonra da para vereceğini söyleyerek, Suriye'ye gitmesini istediğini kaydetti. Sanıkların cinayette kullanılan pompalı tüfeğin kırılarak eski cezaevi avlusundaki kuyuya atıldığını söylemesi üzerine polis, kuyuya atılan tüfeği de buldu.

Gözmen'in yakınları Suriye'ye gidip yardım istedi

Tutuklanan sanıkların cinayeti Suriyeli Hogir Haco'nun 5 bin TL karşılığında işlediğini söylemesi üzerine öldürülen Abdurrahman Gözmen'in yakınları da bu kişinin yakalanması için harekete geçti. Polisin yaptığı araştırmada Haco'nun kaçak yollardan daha önce yaşadığı Suriye'ye kaçtığı tespit edildi. Gözmen'in yakınları İdil'de inşaat sektöründe çalışanlar tarafından tanınan zanlı Hoca'nun Suriye'nin Kamışlı kentinde olduğunu tespit etti. Aile üyeleri Suriye'ye giderek Hogir Haco'nun yaşadığı Kamışlı'da PYD'lilerle görüşüp, durumu anlatarak teslim edilmesini istedi. YPG'liler yakaladıkları zanlı Hogir Hoca'yu Türkiye sınırına getirerek, öldürülen Gözmen'in ailesi ile irtibata geçip, geçen Perşembe günü güvenlik güçlerine teslim etti.

‘Oradaydım ama tetiği çekmedim’

Suriye'de YPG'liler tarafından yakalandıktan sonra polise teslim edilen Haco'nun ifadesinde, cinayetin işlendiği yerde olduğunu ancak tetiği çekmediğini söyledi. Haco, polisteki soruşturmasının ardından geçen Cuma günü İdil'de sevk edildiği adliyede tutuklandı.