YPG saflarında savaşan Afrikalı 'Avaşin Güneş' çatışmada öldürüldü

Kobanê'de IŞİD'e karşı savaşan Afrikalı Alman vatandaşı Avaşin Tekodşin Güneş kod adlı İvana Hoffmann, Til Temir kasabasındaki çatışmada yaşamını yitirdi.

Ivana Hoffmann’ın ölümü MLKP tarafından yazılı açıklama ile duyuruldu. Milliyet gazetesinden Namık Durukan'ın haberine göre, Afrika kökenli, Almanya doğumlu komünist savaşçı Hoffmann, Til Temir’deki Süryani köylerine yönelik IŞİD saldırısını durdurmak için YPG saflarında savaşıyordu. MLKP’ye katıldıktan sonra Kobanê’ye geçen Hoffmann, Rojava bölgesinde IŞİD’e karşı bir çok cephede savaştı.

Son olarak Til Hemis ve Til Barak bölgelerindeki çatışmalara katılan Hoffmann, önceki gün bir çatışmada YPG’lilerle IŞİD’e karşı savaşırken vuruldu ve çatışma alanında yaşamını yitirdi. Çatışmalarda ön cephede bulunan ve Bixi silahı kullanmada usta olan Hoffman’ın IŞİD’in Til Hemis ve Til Barak bölgesinde yenilmesi sonrasında kapsamlı saldırıya geçmesi üzerine bu bölgede etkili savunmaya katıldığı bildirildi. MLKP açıklamasında, Hoffmann’ın içinde yer aldığı savaşçı grubun IŞİD’in Til Temir’i düşürme, Haseki yolunu kontrol altına alma ve yeni katliamlar gerçekleştirme planını boşa çıkardıkları belirtildi.

Bu arada Kobanê’nin IŞİD’ten tamamen temizlenmesi ardından YPG güçleri Rojava bölgesinde ilerlemeye devam ediyor. İki günden bu yana süren çatışmalarda 148 IŞİD’linin öldürüldüğü, çatışmalarda YPG’den ise 10 savaşçının yaşamını yitirdiği açıklandı.