Kobanê sınırında bayram sabahı: Topraklarının bombalanmasını izlediler

Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Kobanê’ye yönelik saldırılarından kaçan Suriyeliler buruk bir bayram yaşıyor. Bayramda bayramlaşma yerine sınırda bekleyen Kobanêliler kentlerinin bombalamasını dürbünlerle gözyaşları içinde izlediler.

Suriye’de yaşanan iç karışıklıktan dolayı bayramları bayram havasında geçiremeyen Suriyeliler Kurban Bayramı’nı da buruk geçiriyorlar.

IŞİD’in 19 gündür Kobanê köylerine ve kent merkezine yönelik düzenlediği saldırılardan dolayı Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine kaçan Suriyeliler bayramda sınır köylerine ve sınır kapısına giderek Kobanê’de yaşanan çatışmaları dürbünlerle izliyorlar.

Her top atışı Kobanê ve köylere düştüğünde Suriyeliler hüzünlenirken Kobanê’deki akrabaların arayarak oraya düşen top atışından dolayı yararlı olup olmadığını öğrenmeye çalışıyorlar. Çocukların da bayramda kaldıkları evlerinde çadırlarda camilerde ve okullarda kalarak keyifsiz bir bayram yaşadıkları görülüyor.

Kobanê’den gelen insanların çoğu göçten göçü yaşayan insanlardır. Daha önce Şam, Halep ve Rakka kentlerinde klan Suriyeli Kürtler o kentlerde iç karışıklık olunca sakindir dedikleri kentlerine (Kobanê) ve köylerine göç ettiler. IŞİD geldikleri yere de saldırınca bu kez Türkiye’ye göç ettiler.

Konuştuğumuz 64 yaşındaki Meryem Ahmet, Kobanê’nin Cılferec köyünden gelmiş. 2 yıl önce Şam’da muhaliflerle Suriye ordusu arasında çatışmalar yaşayınca kendi köylerine gelmişler tüm ailesiyle. IŞİD’i köylerine de saldırmasıyla Suruç’a gelen Meryem Ahmet, yaşamı boyunca ilk defa buruk bir bayram geçireceğini belirtiyor. Geçen bayramlarda büyük bir heyecanla coşkuyla sevinçle bayramlaştıklarını dile getiren Meryem Ahmet, bu bayramı hep ağlayarak geçireceklerini anlattı. “Bayram gelmiş ama bizim neyimize” diyen Meryem Ahmet, “Bayramı bayram gibi kutlamak isterdik ama kutlayamıyoruz. Geride bir sürü eşyamız tarlamız kaldı. Toprağımız kaldı. 8 çocuğum vardı bu yaşanan savaştan dolayı her biri bir tarafa dağıldı kimi Irak’a kimi Ürdün’e kimisi ise Mısır’a gitti. Ben çocuklarım yanımda olmadan ve kendi köyümde, memleketimde, mezarlığımızda olmadan nasıl bayram kutlayayım? Tüm akrabalarım komşularım olmadan bayramı nasıl kutlayayım? Bu kadar ölüm acı göç varken bayramı nasıl kutlayayım? Bu sabah bayram namazını kutlarken dahi top atışları sesleri geliyordu. İçim yıkıldı. Her top atışı duyduğumda içim yıkılıyor. Ağlamam geliyor. Her top sesi duyulduğunda çocuklarım çok üzülüyorlar” sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getiriyor.

Bir başka Suriyeli Kadın 9 çocuklu 47 yaşındaki Effo Heci ise oda bayrama hüzünlü giriyor. Kendi köyünün Türkiye tarafı olan ve kendi Türkiyeli akrabalarının olduğu Alizer köyünde boş bir evde kalan Heci güçlükle konuşuyor. Kobanê’nin Leklek köyünden IŞİD saldırından kaçan Heci, 1 yıl öncede Şam’dan köye göç ettiklerini söylüyor. Şam’da ve köyde geride bir sürü eşya ve araçlarını bıraktıklarını ağlayarak anlatan Heci, tek isteğinin köyünde ve kendi memleketinde yurdunda bayram havasında bir bayram geçirmek olduğunu dile getiriyor. Bayram namazını kıldıktan sonra yaşadıkları zorunlu göçten dolayı çok ağladığını ifade eden Heci, bayramda çocuklarıyla akrabalarıyla sohbet etmek yerine birbirlerine sarılıp ağlayarak teselli olduklarını anlatıyor. Bayram arifesinde ilk defa ölülerinin mezarlıklarına gidemediği için çok üzüldüğünü kaydeden Heci, bayram için çocuklarına ilk defa bayram kıyafeti de almadıklarını söyledi. En çok çocukları için üzüldüğünü anlatan Heci, “Her bayram sabahında çocuklarım büyük bir heyecan ve sıcaklıkla kalkarlardı bayram elbiselerini giyip bayramımızı yapar ve şeker toplamaya çıkarlardı. Gezerlerdi. Arkadaşlarıyla oynarlardı. Ama bu sene böyle olmadı. Keşke bu sene de böyle olabilseydi. Aklımızda bayram denen bir şey yok aklımızda yaşadığımız acılar ve zorlu geçen göç anılarımız var. Ve Kobanê’de YPG’de savaşan 2 kızım var” ifadelerini kullandı.