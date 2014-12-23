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Kobanê protestolarında 84 Twitter hesabı engellendi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Elvan Twitter'dan talep ettikleri 338 içeriğin 255'inin engellendiğini açıkladı

23 Aralık 2014 22:54

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, İnternet sitelerine erişim engelleme ya da içerik çıkarma gibi konularda mahkeme kararlarını uygulamayan şirketlere para cezası getireceklerini, bununla ilgili bir düzenleme yapacaklarını söyledi.

Elvan  sosyal medyada engelleme ve kısıtlama yapılmasına karşı olduğunu ancak sosyal medyada “bazı ahlaki değerlerde zafiyetler” olduğunu ifade etti. Kobanê protestoları sırasında 84 Twitter hesabının askıya alındığını ifade eden Elvan, witter'dan talep ettikleri 338 içeriğin 255'inin engellendiğini dile getirdi.

Bianet'te yer alan habere göre, sahte hesapların Facebook ve Twitter’in güvenirliğini zedelediğini ifade eden Elvan Twitter ile ilgili de başta bazı olumsuzlukların yaşandığını ama Twitter’ın olumlu bakış açısı sergilediğini belirterek “Başlangıçta hiçbir mahkeme kararını dikkate almayan Twitter'ın bugün mahkeme kararlarını dikkate aldığını görüyoruz. Ancak ofis açma konusunda olumlu bir adım atmadılar. Bu konuda bir çalışma yapacaklarını arkadaşlarımıza ifade ettiler, ancak şu ana kadar olumlu bir adım söz konusu değil" dedi.

Twitter’sa Türkiye’ye ofis açmayı düşünmediklerini açıklamıştı.
Mahkeme kararına uymayana para cezası
Bakan Elvan  ayrıca internet siteleriyle alakalı herhangi bir mahkeme kararını uygulamayan şirketlere para cezası getiren düzenleme yapacaklarını açıkladı.

"Diyelim ki bir mahkeme kararı var, erişimin engellenmesi isteniyor.  Erişim, ilgili şirket tarafından engellenmemişse veya içerik çıkarılmamışsa bu cezayla karşı karşıya kalacaklar. Dolayısıyla mahkeme kararlarımızın bizatihi uygulanmasını teşvik edici bir unsur olarak ortaya çıkacak.”

Bakan Elvan şu ana kadar Türkiye’nin Twitter’dan 338 içerik engelleme talebinde bulunduğunu, bunların 255’inin engellendiğini , Kobane protestolarının sürdüğü 6-8 Ekim tarihleri arasında atılan tweetlerle ilgili 84 hesabın da askıya alındığını ifade etti.

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