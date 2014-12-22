Bakan Elvan: TİB'i taşıycağız, çünkü orada ne yapılıyor bilmiyoruz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Çukurova Havaalanı projesini yürüten Koçoğlu İnşaat'ın iflas erteleme istemesi üzerine açıklama yaptı. Çukurova Havaalanı projesini çok önemsediklerini belirten Elvan "Bu işi alan firmanın finansal sıkıntıları var ve bazı yabancı firmalarla görüşme içerisinde. DHMİ'ye ortak alımı teklifinde bulundular, DHMİ de bunu değerlendiriyor, bu çerçevede bir karar vereceğiz" dedi. Elvan ayrıca TİB ile de ilgili açıklama yaparak "Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının mevcut binasından çıkarılıp farklı bir yere aktarılması gerektiğine de inanıyoruz. Çünkü orada ne yapıldığını açıkçası bilemiyoruz" dedi.

Lütfi Elvan, "Çukurova Havaalanı'nı çok önemsiyoruz. Bu işi alan firmanın finansal sıkıntıları var ve bazı yabancı firmalarla görüşme içerisinde. DHMİ'ye ortak alımı teklifinde bulundular, DHMİ de bunu değerlendiriyor, bu çerçevede bir karar vereceğiz" dedi.

‘Orada ne yapılıyor bilmiyoruz’

Lütfi Elvan, TİB ile de ilgili açıklama yaparak "Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının mevcut binasından çıkarılıp farklı bir yere aktarılması gerektiğine de inanıyoruz. Çünkü orada ne yapıldığını açıkçası bilemiyoruz" dedi.

Lütfi Elvan, Ankara-İzmir YHT hattında 2015 yılında Turgutlu'ya kadar olan kesimin ihalesine çıkacaklarını belirtti.

3. köprüde 10 metre kaldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, 3. köprünün kulelerinin 312 metreye ulaştığını, tamamlanması için 10 metrelik kesimin kaldığını belirterek, "Bu hafta içerisinde, muhtemelen perşembe günü üçüncü köprümüzün ilk tabliyesini atacağız... Hedefimiz 29 Ekim 2015 itibarıyla üçüncü köprümüzün açılışını gerçekleştirmek" dedi.

Çanakkale Köprüsü'nden demiryolu geçecek

Çanakkale Köprüsü hakkında da açıklama yapan Elvan "Arkadaşlarıma talimat verdim. Çanakkale Köprüsü üzerinden bir demiryolu hattı geçirmeyi planlıyoruz" dedi.