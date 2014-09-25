Kobanê Eş Başbakanı Enver Müslim: Türkiye kendi içinde de IŞİD’e müdahale etmezse başına bela olur

Kobanê Kantonu Eş Başbakanı Enver Müslim, IŞİD’in Kobanê’ye 7 kilometre kadar yaklaştığını belirterek, ”Türkiye ve ABD ile diğer ülkelere IŞİD’e müdahale etsin” dedi. Enver, Kobani’den göç edenlerin % 60’nın tekrar Kobanê’ye döndüğünü söyledi. T24’e konuşan Enver Müslim, "Türkiye kendi içinde de IŞİD’e müdahale etmeli yoksa sonra IŞİD başına bela olur" dedi. Müslim, "Türkiye’de bazı yöneticiler IŞİD’e destek veriyor. Silah veriyor bunu da biliyoruz. Bu yanlıştır. Bu yanlıştan vazgeçmeli" diye konuştu.

Suriye’nin Rojava bölgesinin Kobanê bölgesinde YGP ile İŞİD arasında şiddetli çatışmalar sürerken, Kobani’de yaşananlarla ilgili olarak Enver Müslim, Kobani’de 11 gündür IŞİD’e karşı büyük bir savaş yaşandığına dikkat çekerek, IŞİD’in çok ağır silahlarla saldırdığını kendilerinin ellerinde ise ağır silahlarının olmadığını ama en büyük silahlarının da direniş inancı olduklarını söyledi. IŞİD’in Kobani’ye 7 kilometre yaklaştığını dile getiren Müslim, IŞİD’in çok ağır silahlarla tanklarla toplarla saldırdığını aktardı. IŞİD üyelerinin dünyanın birçok yerinden gelip Kobani’ye saldırdıklarını ifade eden Müslim,”Kobani’nin güneyinde büyük bir savaş var. Çok şiddetli çatışmalar devam ediyor. Halkımız gençlerimiz büyük bir savaş veriyorlar. Ne olursa olsun Kobani düşmeyecek. Kobani’de IŞİD çetelerini temizleyeceğiz. 11 gündür yaşanan çatışmalarda yüzlerce IŞİD üyesi öldürüldü. Bazılarını da sağ yakaladık. 30 da kaybımız var. Birkaç savaşçımızda yaralandı” dedi.

Kobani’de iki ayrı savaş verdiklerini birinin IŞİD’e karşı savaştıklarını diğerinin ise psikolojik savaş verdiklerini anlatan Müslim,” IŞİD Kobani köylerine saldırınca IŞİD kobani’yi de ele geçirecek diye bir söylem çıktı. Ondan dolayı insanlardan bir kısmı Kobani’yi terk etti. Sonra baktı ki Kobani düşmüyor düşmeyecek diye Kobani’ye tekrar geri geldi. Kobani’den göç edenlerin %60’ı Kobani’ye tekrar geri döndü. Şimdi Kobani’de büyük bir direniş var. Moral var. Herhangi bir sorun yok. Halk seferberlik halinde IŞİD’e karşı savaşıyor. Kobani’ye Avrupa’dan diğer ülkelerden Türkiye’den de insanlar gelip IŞİD’e karşı savaşıyorlar. Hergün yüzlerce genç gelip savaşıyor” dedi.

“Kobani’de IŞİD’e karşı dış müdahaleyi istiyoruz” diyen Müslim,” IŞİD bizim düşmanımızdır. Çok tehlikelidir. Türkiye, ABD ve diğer ülkeler IŞİD’e müdahale etsin. IŞİD tüm insanlık için tehdittir. Türkiye kendi içinde de IŞID’e müdahale etmeli yoksa sonra IŞİD başına bela olur. Türkiye’de bazı yöneticiler IŞİD’e destek veriyor. Silah veriyor bunu da biliyoruz. Bu yanlıştır. Bu yanlıştan vazgeçmeli.