Koalisyon turları başlıyor, ilk görüşme AKP ile CHP arasında

Türkiye bugünden itibaren yeni hükümet arayışlarında yoğun bir programa sahne olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, koalisyon görüşmeleri için hazırlıklarını tamamladı. Davutoğlu, koalisyon görüşmeleri doğrultusunda, pazartesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çarşamba ise HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bir araya gelecek.

İkinci turda AKP-HDP görüşmesi yok

Davutoğlu’nun liderleri ziyaret edeceği heyette 4 parti kurmayı yer alacak. Bayram sonrası başlayacak ikinci turda ise HDP ile görüşme yapılmayacak. Milletvekili seçimlerinin hemen ardından koalisyon hazırlıklarını başlatan Davutoğlu, ilk olarak muhtemel hükümet ortaklarının parti programlarını mercek altına alarak ortak hedeflerin tespiti için çalışma yaptırdı.

Bahçeli: Millet anamuhalefet görevi verdi

Kulislerde çeşitli parti kurullarında yapılan istişareler sonucunda, koalisyon ortağı olarak MHP'nin ön plana çıktığı bildiriliyor. Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim gecesinden başlamak üzere MHP’nin içinde yer almadığı çeşitli koalisyon modelleri önererek “Millet bize anamuhalefet görevi verdi” söyleminde ısrarcı...

Kılıçdaroğlu: CHP-AKP koalisyonu

ihtimalini düşük görüyorum

Koalisyon seçeneklerini değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da "Bizim ilkelerimize bakıldığında AK Parti ile koalisyonun çok kolay olmadığı görülüyor. MHP-AK Parti koalisyon ortaklığını daha güçlü görüyorum" dedi.

Vatan gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, "14 ilkemize bakıldığı zaman, AK Parti ile koalisyonun çok da kolay olmadığı çıkıyor ortaya. CHP-AK Parti koalisyonu olasılığını düşük görüyorum ben" dedi.

Kılıçdaroğlu "Meclis Başkanlığı seçiminde MHP'nin verdiği bir destek olduğunu, bunun da koalisyon görüşmeleri sırasında bir artı olarak düşünebileceğini görmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Erdoğan: CHP ile zor yaparız

HDP'li Celal Doğan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları görüşmede Erdoğan'ın, koalisyon seçenekleri için kendisine "CHP ile zor yaparız. MHP ile tabanımız daha yakın. Seçim hükümeti olur" dediğini ileri sürdü.

Cumhuriyet gazetesinin sorularını yanıtlayan Doğan "Ben edindiğim kanaati söylüyorum, Kasım ayı, kafasındaki yeniden seçim tarihidir" diye konuştu.