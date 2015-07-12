Nabi Avcı: Yan çizmezlerse koalisyon kuracağız

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, koalisyon çalışmalarıyla ilgili olarak muhalefet partilerini kastederek “Eğer yan çizmezlerse ve sorumluluklarının bilinciyle hareket ederlerse Ak Parti Türkiye'nin sorunlarını çözmeye devam edecektir, bir koalisyon içerisinde" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Eskişehir'de katıldığı iftar yemeğinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, pazartesi günü başlayacak olan koalisyon görüşmeleri için her türlü alternatifler üzerine çalışmaları tamamladıklarını söyledi. Bakan Avcı muhalefet partilerini kastederek, "Eğer yan çizmezlerse ve sorumluluklarının bilinciyle hareket ederlerse Ak Parti Türkiye'nin sorunlarını çözmeye devam edecektir, bir koalisyon içerisinde" dedi.

AKP Eskişehir İl teşkilatı tarafından Batıkent Mahallesi'ndeki Özgüven Tesisleri'nde iftar yemeği düzenlendi. Yemeğe Milli Eğitim bakanı Nabi Avcı, Ak Parti MKYK Üyesi Salih Kapusuz, Eskişehir Milletvekili Salih Koca ile çok sayıda partili katıldı. Yemek sonrası konuşan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, koalisyon görüşmelerinin önümüzdeki pazartesi günü başlayacağını ve bu konda tüm alternatif çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Bakan Avcı şöyle konuştu:

"Önümüzde gerçekten kritik bir süreç var. Ama biz Ak Parti olarak bütün alternatiflere göre hazırlıklarımızı hem genel merkez olarak hem teşkilatlar olarak hem de hükümet olarak sürdürüyoruz. Şimdi pazartesi günü görüşmeler başlıyor. Bütün alternatifler üzerinde çalışmalarımız tamamlandı. Kim ne yapmak istiyor kiminle ne yapılabilir, bunları az çok biliyoruz. Ama bir kere daha bu görüşmeler neticesinde manzara ortaya çıkacak. Eğer yan çizmezlerse ve sorumluluklarının bilinciyle hareket ederlerse Ak Parti Türkiye'nin sorunlarını çözmeye devam edecektir, bir koalisyon içerisinde. Yok, sorumluluklarının gereğini yerine getirmezlerse o zaman da Anayasa zaten çok açık seçime gideriz Allah'ın izniyle seçimden sonra da hükümetimizi daha rahat koşullarda kurarız. Türkiye'nin bahtı açıktır. Tüm engellemelere rağmen bir araya gelen bu bütün birbirine benzemezlerin bütün gayretlerine rağmen Allah'ın izniyle milletin önü açıktır, yeter ki biz ümidimizi yitirmeyelim, gayretlerimizi azaltmayalım."

“Millet hükümeti kurma görevini AK Parti’ye verdi”

Ak Parti MKYK üyesi Salih Kapusuz da konuşmasında siyaseti uzun soluklu bir yolculuk olarak nitelendirdi. 7 Haziran'da Ak Parti'nin birinci parti olduğunu, ancak tek başına bir iktidarın çıkmadığını belirten Kapusuz şunları kaydetti:

"Millet bir karar verdi 7 Haziran'da. Tek başına iktidar çıkmadı ama hükümeti kurmakla görevli olan tek parti Ak Parti'dir.Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesinden bahsetmiyorum ha. Milletin görevlendirmesinden bahsediyorum. Evet millet tekrar Ak Parti'ye görev vermiştir hükümeti edeceksin, ülkeyi yöneteceksin, ama bu sefer de yanına bir yardımcı alacaksın. Mümkünse bunu yapacaksın. Elbette biz iktidar görevini yerine getireceğiz. Ama yanımızda olması gerekli olan muhalefet partilerimiz de ayak sürmezlerse, zorluk çıkarmazlarsa, sorumluluktan kaçmazlarsa bu işi birlikte yapacağız. Yapabildik, yolumuza devam edeceğiz. Yapamazsak ne olacak? Milletimize gideceğiz, halkımıza gideceğiz."