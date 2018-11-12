'KOAH'lı bir hastanın yapması gereken ilk iş sigarayı bırakmak'

BURSA,(DHA)-KOAH hastalığının önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyleyen Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, \"KOAH’lı bir hastanın yapması gereken ilk iş, sigarayı bırakmaktır\" dedi.

KOAH, özellikle sigara dumanı ve diğer zararlı gaz ve parçacıklara bağlı olarak gelişen havayollarının kronik seyirli ilerleyici bir hastalığıdır. Hastalık hava yollarının daralması ve balgam üreten bezlerin fazla çalışması sonucu balgam miktarında artışla, 40 yaş ve üzerinde ortaya çıkar. Daralan havayollarından havanın geçişi güçleşir ve nefes darlığı, kronik öksürük ve balgam çıkarma gibi şikâyetler başlar. Erken dönemde saptanabilirse, ilerleme durdurulabilir.Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, KOAH’ın görülme sıklığı 40 yaş üstü yetişkinlerde yüzde 15-20’dir. Bir diğer deyişle toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır. KOAH yılda 2,9 milyon ölüme neden olmaktadır. Günümüzde tüm dünyada 3. ölüm nedeni haline gelen KOAH, tüm ölümlerin de yüzde 5.5’inden sorumludur. Türkiye’de solunum sistemi hastalıkları en sık görülen 3. ölüm nedenidir ve bu ölümlerin de yüzde 61.5’i KOAH nedeniyledir\" dedi.

KOAH GELİŞİMİNDEN YÜZDE 80-90 ORANINDA SİGARA SORUMLU

KOAH gelişimi için sigara içiminin en önemli risk faktörü olduğunu, ancak bazı çevresel ve genetik faktörlerin de hastalık gelişiminde etkili olduğunun görüldüğünü hatırlatan Dr. Başak Burgazlıoğlu, \"Ülkemizde erişkinlerin yaklaşık yarısı sigara içmektedir. Sigaraya başlama yaşı, dumanın yoğunluğu, günlük ve toplam içilen miktar hastalığın gelişimini etkilemektedir. Sağlıklı bir insanda otuz yaşından sonra akciğer kapasitesi her yıl azalmaya başlar. Sigara içenlerde bu oran çok daha fazladır; ancak sigaranın bırakılması ile akciğer kapasitesindeki bu azalma yavaşlamaktadır. KOAH gelişiminden yüzde 80-90 oranında sigara içiminin sorumlu olduğu, sigara içmeyenlere göre KOAH gelişme riskinin 9.7-30 kat arttığı, KOAH nedeniyle gerçekleşen ölümlerin erkeklerde yüzde 85’inden, kadınlarda ise yüzde 69 undan sigara içiminin sorumlu olduğu bildirilmiştir. İçilen sigara miktarı ile akciğer fonksiyonlarındaki kayıp arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır\" açıklamasında bulundu.

\'RİSK GRUBUNDAKİLER MUTLAKA SOLUNUM FONKSİYON TESTİ YAPTIRMALI\'

KOAH\'ın tanısının, basit bir test olan solunum fonksiyon testi ile konabildiğini ifade eden Burgazlıoğlu, KOAH’da erken tanı, hastalığa bağlı ölüm oranlarını ve yaşam kalitesinde düşmeleri azalttığını söyledi. Dr. Burgazlıoğlu, \"Bu nedenle, 40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan veya meslek icabı ya da çevresel ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin bulunması halinde kişinin bir göğüs hastalıkları hekimi tarafından görülüp solunum fonksiyon testi yaptırması gerekir\" diye konuştu.

KOAH\'ın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Başak Burgazlıoğlu, \"KOAH’lı bir hastanın yapması gereken ilk iş sigarayı bırakmaktır. Hastalığın gelişimi ve ilerlemesini durdurmak için zararlı toz ve dumandan uzak durulması, grip ve zatürre aşılarının yapılması ve nefes yoluyla alınan ilaç tedavisinin yanı sıra fiziksel aktivitenin önerilmesi ve uygulanmasının sağlanması gereklidir\" dedi.

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