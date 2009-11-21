K.Maraş'ta domuz gribinden ilk ölüm

T24 - Kahramanmaraş'ta bir kadın, domuz gribi nedeniyle hayatını kaybetti.



Kahramanmaraş Valisi Niyazi Tanılır, 16 Kasımda Göksun Devlet Hastanesi'nden, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen H.T'nin (37), Domuz gribi şüphesiyle tedavi altına alındığını belirtti. Tanılır, tetkikler sonucunda H.T'ye Domuz gribi teşhisi konulduğunu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan hastanın bugün hayatını kaybettiğini bildirdi.



Vakanın, Kahramanmaraş'ta domuz gribinden ilk ölümün olduğunu dile getiren Tanılır, hastalıktan korunmak için hijyene önem verilmesi gerektiğini, kentte aşılama çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.



H.T.'nin cenazesinin, işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği kaydedildi.