Klum eşine boşanma davası açtı

Süpermodel Heidi Klum, şarkıcı eşi Seal'dan boşanmak için Los Angeles'ta bir mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı.

Alman model Klum, mahkemeye verdiği dilekçede, altı buçuk yıllık evliliğini sona erdirmek için eşiyle arasındaki uzlaşmazlıklara neden olan farklılıkları neden gösterdi.

Klum, önceki evliliğinden olan kızıyla beraber, gerçek adı Henry Samuel olan Grammy ödüllü Seal ile beş çocuk sahibi. Çiftin çocuklarının yaşı iki ile yedi arasında değişiyor.

Çocuklarının gözetim hakkını talep eden Klum, Seal’ın çocuklarını sadece ziyaret etme hakkı almasını istiyor. Mahkeme dosyasında, ünlü çiftin mali varlıklarını nasıl bölüşecekleri konusunda anlaşma sürecine girdiği ifade edildi.

Klum ve Seal, Ocak ayında ayrılacaklarını ancak ilişkilerinin arkadaşca devam edeceğini belirtmişti. Klum’un mahkeme verdiği dilekçede, eşiyle ayrılma nedenleri olarak başka detaylar vermediği öğrenildi.