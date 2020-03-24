Klorokin etken maddeli sıtma ilacı, Koronavirüs tedavisinde kullanılabilir mi?

20 Mart 2020'den beri Chloroquine (Klorokin) etken maddesine sahip ve sıtma için kullanılan bir ilacın Koronavirüs'ü tedavi ettiği öne sürülüyor. Peki, Klorokin (Chloroquine) etken maddeli sıtma ilacı, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılabilir mi?

Nörobilimci Çağhan Kızıl, Evrim Ağacı'nda kaleme aldığı yazısında, medyada, bilim insanlarının sıtma ilacı ile Koronavirüs'ü tedavi ettiği yönündeki haberlerle ilgili, "Bu, kanıtlanmış bir olgu değildir. Umut verici çalışmalar ve hatta bazı hastalarda iyileşme rapor edilse de bunlar, ilacı tedavi ile eşleştirmek için henüz kabul edilebilir seviyede değildir" ifadelerini kullandı.

Kızıl'a göre, deneysel aşamadaki bir ilaç insanlara çözüm diye sunulamaz, Bunun halk sağlığı açısından büyük sonuçları olur.

"Bilim, bu ilaç şu anda Koronavirüs tedavisinde etkilidir diyemiyor, demiyor"

Kızıl, yazısında Fransa'daki araştırmalara yer verdiği bölümde, şunları kaydetti:

"Bu ilaç kullanılarak çok küçük bir hasta grubuyla çalışılmış ve bir kısmı iyileşmiştir. Ancak bu araştırmada kaygı verici metodolojik hatalar var. Bu çalışmada aynı zamanda kontrol grubundan yani ilaç verilmemiş hastaların yoğun bakım ve ölüm vakaları belirtilmezken, ilaç verilen gruptan hastaların bazıları yoğun bakıma alınmış ve bir tanesi yaşamını kaybetmiş. İstatistik çalışmaları yeterli değil. Ayrıca bir antibiyotik de kullanılmış ve buna dair bir açıklama yok.

"Çalışmayı bilimsel olarak değerlendirdiğimizde Fransa’dan yayınlanan bu klinik verilerin ilaç hakkında yorum yapmamıza ve onu tedavi edici olarak lanse etmemize yetmeyeceğini açıkça söyleyebiliriz. Belki ileride çalışacak, belki pozitif sonuçlar verecek ancak elimizdeki verilerle o gün bu gün değil.

"Bilim, bu ilaç şu anda Koronavirüs tedavisinde etkilidir diyemiyor, demiyor. Diyenlerin de bilimsel argümanları yetersiz. Birileri çıkıp hızlıca konuşur ve tüm dünya umut diye bilinçsizce buna sarılır. Maalesef bunu yaşıyoruz. Yineleyelim, belki uzun vadede gerekli testler ve analizler yapıldığında bu ilaç etkili olabilecek duruma gelir ama o gün bu gün değil! Bu ilacın kullanımına sadece klinik deneysel çalışmalar için izin verildi. Bunu kullanan her Koronavirüs hastası bir denek olmuş oluyor. Kesin tedavi anlamı çıkmıyor. Ama sahada deneniyor mu, evet. Sonuçları ilerleyen günlerde göreceğiz."

"Klorokin, sahte umut olarak halka pazarlanırsa, hayatları buna bağlı olanlar ilacı bulamayabilir"

ABD'de tedavi için bin 500 kişi ile klinik araştırması yapıldığını ve sonuçların henüz yayınlanmadığını belirten Kızıl, Çin'de ise sıtma ilacı uygulanan hastaların sayısının çok az olduğunu dile getirdi.

Kızıl yazısına şöyle devam etti:

"Novartis, 20 Mart 2020'de 130 milyon doz hidroksiklorokin ilacını Amerikan Gıda ve İlaç Başkanlığı'na (FDA) test amaçlı bağışlayacağını açıklamıştır. Bayer de benzer bir ilaç olan Resochin'den 3 milyon tablet bağışlamıştı. Bunlar, milyonlarca hasta üzerinde deney yapılmasını mümkün kılacak bağışlardır; ancak sonuçlar henüz ortada değildir.

"Yani şu etapta ilaç denemesinin hangi hasta grupları üzerinde yapıldığı, bu hastaların geçmişi, o anki durumları, dozlama ve bu ilacın tüm hastalara genellenip genellenemeyeceği konusunda bir bilgi yoktur ya da kesin bir sonuca varamayacak kadar sınırlıdır.

"Dolayısıyla Koronavirüs için, tedavi edici özelliği kanıtlanmamış ve uluslararası otoritelerce tedavi amaçlı onay verilmemiş bir ilacı (olağanüstü koşullardaki klinik deney aşamasına verilen onay haricinde) sanki çözümmüş gibi sunmak yanlıştır! Bir hasta, klinik bir deneye dahil olabilir. Bu, kişinin tercihinde ve klinik çalışma yöneticilerinin inisiyatifindedir. Hasta riskleri göze alır ve denek olur. Bu herkesin hakkıdır; ancak bu aşamada kimseye ilaç tedavi olarak önerilemez.

"Eğer Koronavirüs tedavisi hakkında sahte umutlar halka pazarlanırsa, bu ilaca talep yersiz olarak aşırı artacağı için ve önlem olarak ilaç toplatılabilir. Hayatları Klorokin'e bağlı olanlar ise ilacı bulamayabilir."

Klorokin Nedir?

Chloroquine, başka kombinasyonlarla beraber kullanılan bir ilaçtır. Ancak bu ilaçta doz dengesi çok önemlidir ve ilacın yan etkileri çok fazladır. Kalıcı retina hasarı ve bazı durumlarda ölüme yol açtığına dair raporlar mevcuttur. Birçok ilaçla beraber kullanımı önerilmemektedir. İlacın, bağışıklık sistemini baskılayıcı bir rolü de bulunmaktadır.