Klopp'un sakatlık kabusu; Naby Keita da milli takımda sakatlandı

Liverpool, milli aranın en zararlı takımı çıktı. Milli takımlarında sakatlanan oyuncu sayısı Salah, Van Dijk ve Mane'nin ardından Naby Keita'nın da sakatlanmasıyla 4'e çıktı.

Jürgen Klopp'un milli takım arasına girerken yaptığı "Umarım oyuncularım milli takımlarından sağlıklı şekilde dönebilirler" açıklaması dikkat çekmişti. Bu açıklamanın ardından Kırmızılar'da sakatlık kabusu başladı.

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Önce takımın en önemli oyuncularından olan Mısırlı Mohammed Salah, Afrika Uluslar Kupası eleme maçında Svaziland karşılaşmasında sakatlandı.

Daha sonra UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda'nın Almanya'yı 3-0 yendiği maçta sakatlanan Virgil Van Dijk, yapılan kontroller sonrası Belçika maçının kadrosundan çıkartıldı.

Van Dijk'ın sakatlığının ardından ise Sudan karşısında sakatlanan Mane'den de kötü haber geldi. Yapılan tetkiklerin ardından Mane'nin el baş parmağının kırıldığı açıklandı. Senegalli oyuncunun Huddersfield maçını kaçırması bekleniyor.

Son olarak ise bugün Gine'nin Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası elemelerinde, Naby Keita sakatlanarak oyundan çıktı.

Sakatlığının ardından maça devam edemeyen Naby Keita'nın sakatlık durumu henüz bilinmiyor.