Klopp: Başkanım Türk olsaydı bugünleri göremezdim

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Galatasaray maçı sonrası müthiş bir tespitte bulundu: "2008'den beri buradayım. Başkanım Türk mantalitesinde olsaydı bugünleri göremezdim" dedi.
Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, Galatasaray'ı 4-0 yenen Borussia Dortmund Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Türk futbolunun neden geriye gittiğini maç sonrası harika biçimde özetledi:
"2008'den beri Dortmund'un başındayım. Başkanım Türk mantalitesinde olsaydı bugünleri göremezdim. Eğer takımımızın başkanı Türk zihniyetine sahip olsaydı, Borussia Dortmund'daki başlangıç dönemimde başarılı olamazdım.
Kısaca Galatasaray'ın yöneticileri benim yöneticilerim olsa, bugün Dortmund'un teknik direktörü olmazdım."