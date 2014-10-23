'Dortmund istese 6 atardı'

Eski Galatasaray futbolcusu, yorumcu Hasan Şaş, Galatasaray'ın Dortmund karşısında Avrupa kupalarındaki en kötü maçını oynadığını belirterek, "Dortmund halı sahada bile bu kadar rahat oynayıp pozisyonlara giremezdi. 6 gol gerekse 6 atarlardı" dedi.

Galatasaray'ın eski antrenörü Hasan Şaş, Borussia Dortmund hezimetinin faturasını teknik direktör Cesare Prandelli'ye çıkarırken ağır ifadeler kullandı.

Prandelli'nin hala Galatasaray'ın nasıl oynaması gerektiğini bilmediğini ifade eden Şaş şunları söyledi:

“Prandelli Galatasaray'ın nasıl oynaması gerektiğini bilmiyor. 3'lü orta saha ile bu iş olmaz. Daha önce Hagi ve Rijkaard böyle oynadı, farklı yenilgiler aldılar.

Galatasaray'da seçimler yanlış yapıldı. Agresiflikten uzak oyuncular var. Bir takımda agresif olmayan oyuncular olabilir, ama orta sahayı öyle bir kalabalık dizersiniz ki, haddini bilerek oynamış olursunuz. Mesela Lucescu gibi 4-5-1 oynatabilirsiniz.

Böyle oynamaya devam edersek, bundan sonraki Arsenal ve Dortmund maçlarında da 4 yeriz. Prandelli'nin bu inadından vazgeçmesi lazım. Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı en kötü maçlarından biriydi bu. 6-1'lik Real Madrid maçında bile daha iyiydi. O maçta Galatasaray'ın iyi oynadığı bir 30 dakika vardı. Borussia Dortmund halı sahada oynasa bu kadar pas yapamaz, bu kadar rahat pozisyona giremez. Rölantiye aldı. Hafta sonundaki maçı düşündü. İnanın 6 gol gereken bir maç olsa 6 atardı.”