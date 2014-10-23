Galatasaray evinde bozguna uğradı: 0-4

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynayacağı 3. maçta Borussia Dortmund ile karşılaştı.

İlk iki maçta Anderlecht ile 1-1 berabere kalan, Arsenal'e 4-1 yenilen sarı-kırmızılılar, Alman temsilcisi Dortmund karşısında da sahadan mağlup ayrıldı,

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Cesare Prandelli, Dortmund karşısına çıkardığı ilk 11'de, sürpriz biçimde Hamit Altıntop ve Goran Pandev'e yer verdi.

Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang (2), Marco Reus ve Ramos'un attığı gollerle 4-0 galip geldi.

İki takımın 11'leri

Galatasaray: Muslera, Tarık, Semih, Chedjou, Telles, Selçuk, Melo, Hamit, Sneijder, Pandev, Burak

Dortmund: Weidenfeller, Piszczek, Sokratis, Hummels, Grosskreutz, Bender, Kehl, Mkhitaryan, Kagawa, Reus, Immobile

Karşılaşmanın önemli dakikaları

Mücadele Borissia Dortmund'un 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

85' Ceza yayı sol çaprazına doğru hareketlenen Wesley Sneijder uzak mesafeden kaleyi düşünüyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

83' GOL... Oyuna yeni giren Adrian Ramos'un golü ile Borussia Dortmund farkı dörde çıkartıyor.

82' Borussia Dortmund cephesinde son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlanan Shinji Kagawa oyuna devam edemiyor ve yerine Adrian Ramos oyuna dahil oluyor.

79' Sağ çaprazdan ceza alanına sokulan Yasin Öztekin ceza sahasına giriyor ve altıpasın sağ çaprazından ortasını yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına gelmiyor ve sol taraftan dışarı gidiyor.

78' Temsilcimiz son oyuncu değişikliğini gerçekleştiriyor. Goran Pandev oyundan alınırken yerine Emre Çolak oyuna dahil oluyor.

76' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Wesley Sneijder ortasını ceza sahasına gönderiyor ancak savunma topu karşılıyor.

74' Topla birlikte ceza yayına hareketlenen İlkay Gündoğan yerden vuruşunu yapıyor ancak Fernando Muslera üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol ediyor.

72' Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Henrikh Mkhitaryan vuruşunu yapıyor ancak muslera gole izin vermiyor.

70' Kullanılan serbest vuruşta Marco Reus doğrudan kaleyi düşünüyor ancak barajı geçen top kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

69' Borussia Dortmund cephesinde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Mats Hummels oyundan alınırken yerine İlkay Gündoğan oyuna dahil oluyor.

68' Hızlı gelişen Borussia Dortmund atağında Henrikh Mkhitaryan, Semih tarafından ceza yayının hemen gerisinde düşürülüyor. Pozisyon sonrasında Semih sarı kart görüyor.

66' Henrikh Mkhitaryan'nın pasında ceza yayında topla buluşan Shinji Kagawa dönerek vuruşunu yapıyor ancak top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

64' Bu dakikalarda karşılıklı top kayıpları ile mücadele devam ediyor.

62' Temsilcimizde bir oyuncu değişikliği daha gerçekleşiyor. Alex Telles oyundan alınırken yerine Yasin Öztekin oyuna dahil oluyor.

61' Galatasaray cephesinde ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Hamit Altıntop oyundan alınırken yerine Blerim Dzemaili oyuna dahil oluyor.

61' Müsabakanın üçte ikilik bölümü geride kalırken temsilcimizin topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

59' Ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Henrikh Mkhitaryan ortasını altıpas alanına doğru gönderiyor. Savunmadan seken top ceza sahası içi sol çaprazına yöneliyor. Bu noktaya hareketlenen Marco Reus vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

57' Konuk ekip Borussia Dortmund kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

55' Müsabakanın ilk oyuncu değişikliği Borussia Dortmund cephesinden geliyor. Sakatlanan Sven Bender oyuna devam edemiyor ve yerine Matthias Ginter oyuna dahil oluyor.

53' Ceza yayına topla birlikte hareketlenen Selçuk İnan uzak mesafeden kaleyi düşünüyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

52' Borussia Dortmund'da Sven Bender kısa süreli sakatlık geçiriyor.

50' Temsilcimiz ikinci yarının hemen başında rakip yarı alanda baskısını artırıyor.

48' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Wesley Sneijder ortasını arka direğe doğru gönderiyor ancak savunma topu kafa ile karşılıyor.

46' Müsabakanın ikinci yarısı konuk ekip Borussia Dortmundlu oyuncuların vuruşuyla başlıyor.

İLK YARI SONUCU: 0 - 3

45' Hakem Antonio Mateu Lahoz ilk yarının bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor.

45' Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Henrikh Mkhitaryan ceza alanı çizgisine gelmeden vuruşunu yapıyor ancak Fernando Muslera gole izin vermiyor.

44' Sağ kanattan gelişen atakta Tarık ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor ancak savunma topu karşılıyor.

41' GOL... Marco Reus, Borussia Dortmund'un üçüncü golünü kaydediyor. Topla birlikte ceza yayı sağ çaprazına hareketlenen Marco Reus uzak mesafeden vuruşunu yapıyor ve top sol köşeden filelerle buluşuyor.

38' Bu dakikalarda temsilcimiz kendi yarı sahasından çıkmakta güçlük çekiyor.

36' Sol kanattan gelişen atakta Alex Telles ortasını ceza sahasına gönderiyor ancak savunma topu karşılıyor.

33' Savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Marco Reus sol kanatta topla buluşuyor ancak tecrübeli oyuncunun pozisyonu ofsayt.

31' Henrikh Mkhitaryan sol çaprazdan ceza sahasına girerek son çizgiye kadar gidiyor ve arka direğe hareketlenen Pierre Aubameyang'a pasını veriyor. Altıpasın sağ tarafında topla buluşan Pierre Aubameyang sağ ayağı ile gelişine sert vuruyor fakat top önce kalenin sağ direğine daha sonra da çizgide bulunan Semih Kaya'nın topuğuna çarptıktan sonra uzaklaşıyor.

30' Müsabakanın üçte birlik bölümü geride kalırken temsilcimizin topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

27' Ceza yayı sol çaprazından kaleye yaklaşık 35 metre uzaklıktan kullanılan serbest vuruşta Wesley Sneijder doğrudan kaleyi düşünüyor ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

25' Pandev'in ara pasında ceza yayı sol tarafından ceza sahasına giren Wesley Sneijder yerde kalıyor ancak hakemin kararı devam. Pozisyon sonrasında Wesley Sneijder hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kart görüyor.

23' Bu dakikalarda temsilcimiz kısa paslarla rakip yarı alanda organize olmaya çalışıyor.

20' Golden sonra toparlanmaya çalışan temsilcimiz rakip yarı alanda baskı kurmaya çalışıyor.

18' Golde asisti yapan isim Lukasz Piszczek oluyor.

18' GOL! Borussia Dortmund, Pierre Aubameyang ile farkı 2'ye çıkartıyor. Sağ kanatta topla buluşan Lukasz Piszczek ortasını altıpas alanına doğru gönderiyor. Bu noktada topla buluşan Pierre Aubameyang sağ ayağı ile vuruşunu yapıyor ve topu filelerle buluşturuyor.

17' Sağ kanatta topla buluşan Burak Yılmaz pasını hemen yanındaki Tarık Çamdal'a veriyor. Topla buluşan Tarık Çamdal ortasını arka direğe doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Selçuk İnan rakibinin yanından kafa vuruşunu yapıyor fakat top savunmadan geri geliyor.

16' Selçuk, soldan gelen ortaya ceza sahası içinde kafa vurdu. Top defanstan döndü. Selçuk, rakibin eline değdiği gerekçesiyle hakemden penaltı bekledi.

14' Alex Telles sol kanattan hızlı çıkıyor ve ortasını ceza alanına doğru gönderiyor ancak savunmada Mats Hummels topu karşılıyor.

11' Bu dakikalarda karşılıklı top kayıpları ile mücadele devam ediyor.

9' Sağ çaprazdan ceza sahasına topla birlikte sokulan Tarık Çamdal, ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunma topu karşılıyor.

6' Golde asisti yapan isim Marco Reus oluyor.

6' GOL! Borussia Dortmund, Pierre Aubameyang ile 1-0 öne geçiyor. Orta yuvarlakta topla buluşan Henrikh Mkhitaryan sağ ayağını dışıyla sol kanatta hareketlenen Marco Reus'un koşu yoluna pasını aıyor. Ceza sahası sol köşesinde topla buluşan Marco Reus pasını arka direğe hareketlenen Pierre Aubameyang'a doğru atıyor. Altıpas üzerinde topla buluşan Pierre Aubameyang sağ ayağı ile gelişine şutunu çekiyor ve top ağlarla buluşuyor.

5' Wesley Sneijder'in uzun pasında Burak Yılmaz kaleci ile karşı karşıya kalıyor ancak top çok hızlı gidiyor ve kaleci Roman Weidenfeller kalesini terk ederek topu uzaklaştırıyor.

1' Hakem Antonio Mateu Lahoz'un düdüğü ile maça temsilcimiz Galatasaray başlıyor.