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Yaşam

Klimayı açmayan minibüs şoförüne 208 TL para cezası

Ceza alan şoförler, klimanın arızalı olduğunu öne sürdü

31 Temmuz 2015 15:07

İzmir'de, yolculardan gelen şikayetler üzerine yapılan denetimlerde, sıcak yaz günlerinde klimalarını çalıştırmayan 30 minibüs şoförüne 208'er TL para cezası kesildi. 

Kentte bunaltıcı yaz sıcaklarının arttığı bu günlerde, şehir içi ulaşımda minibüsleri kullanan yolcuların ’şoförlerin klimalarını açmadıkları’ şikayetleri üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik ekipleri harekete geçti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mustafa Oğuz’un haberine göre, ekipler minibüslerin çalıştığı hatlarda yaptıkları denetimlerde, klimalarını çalıştırmadığı tespit edilen 30 minibüs şoförünün her birine 208 TL para cezası kesti.

Şoförler klimalarının arızalı olduğu mazaretinini öne sürerken, yolculuk yapan vatandaşlar ise kendilerine de aynı şeyi söyleyip, bunaltıcı bir ortamda yolculuk yapmalarına neden olduklarından yakındı.

Yolcular denetim yapan trafik zabıtası ekiplerine teşekkür etti. 

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