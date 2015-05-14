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Yaşam

'Klimalı tabut' önünde selfie!

Çorum'da gençler tabutun önünde poz vererek selfie çekti, bazı kişiler de 3 bin TL'ye klimalı tabuttan sipariş verdi

14 Mayıs 2015 19:02

Çorum’da bir otomobil dizayn firması, yaptığı klimalı tabut ile cenazelerin uzun süre muhafaza edilmesini sağladı. Firma yaptığı tabutu, Gazi Caddesi’nde bulunan valilik binası önünde sergileyince yoldan geçen çok sayıda kişi klimalı tabut önünde selfie çekti.  

Çorum’da bulunan bir oto dizayn firması klimalı tabut hazırladı. Firma Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Çorum Valiliği binası önünde açılan sergide tabutların tanıtımını yapmak istedi.

Caddede tabutları görenler meraklı gözlerle tabutları inceledi. Bazı kişiler de 3 bin TL’ye klimalı tabuta sipariş vererek aldı. Bazı gençler de tabutun önünde poz vererek selfie çekti.

Firma yetkilisi Latif Erdem, tabutların büyüklüğüne göre 1100 ile 3 bin lira arasında satışa sunduklarını dile getirerek, cenazelerin uzun süre sıcak havalarda muhafaza edildiğini belirtti.

 

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