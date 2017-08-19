Klasik müzik festivalinde 4. kez sahne aldı

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde bu yıl 14\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali\'nde,. Rus Piyano virtiözü Ilya Itin klasik müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum 14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, dünyanın en iyi piyanistleri arasında gösterilen Rus Ilya Itin\'i tarihi taş ocağında konuk etti. Konser öncesinde Itin, 2500 yıllık tarihi taş ocağında Franz Schubert ve Sergei Rachmaninov\'un eserlerini seslendirdi. Sanatçı seslendirdiği eserlerle sanatseverlere keyifli bir gece yaşattı.

Bodrumlu klasik müzikseverlerin büyük merakla beklediği konser geniş bir katılımcı önünde gerçekleşti. Piyanist Ilya Itin, Bodrumlu sanatseverlerin ilgisinden memnun kaldı. Bodrum\'u çok sevdiğini söyleyen sanatçı, daha önce de üç kez festivalin konuğu olmuş, 2011 yılında Piyanist Gülsin Onay\'la sahneyi paylaşarak doğumunun 200. yıl dönümünde F. Liszt\'in konçertolarına yer verdikleri bir piyano düeti gerçekleştirmişlerdi. Dünyanın en büyük şef ve orkestraları önünde solist olarak yer alan, birçok performansı kayıt edilerek yayınlanan ve kazandığı ödüllerle, yabancı müzik yazarlarının olumlu eleştirilerini alan Ilya Itin, festivalin davetlisi olarak bir hafta boyunca Gümüşlük\'te olacak. Sanatçı, bu süreç içersinde halen devam etmekte olan 4. Ahmed Adnan Saygun Piyano Yarışmasında jüri üyeliği yapmasının sanı sıra, GFA bünyesinde de bir piyano ustalık sınıfında da genç müzisyenlerle bir araya gelecek.

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