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Kültür-Sanat

Klasik müzik bestecisi John Tavener hayatını kaybetti

Tavener'in Allah’ın Kuran’da geçen 99 isminden etkilenerek bestelediği eserinin uluslararası prömiyeri 35. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali'nde yapılmıştı

13 Kasım 2013 22:55

Saygın klasik müzik bestecilerinden, İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibi Sir John Tavener, 12 Kasım Salı günü İngiltere’deki evinde hayatını kaybetti.

Sir John Tavener, Prens Charles’in siparişi üzerine, Allah’ın Kuran’da geçen 99 isminden etkilenerek bestelediği “Allah’ın Güzel İsimleri” adlı görkemli koro eserinin uluslararası prömiyerini 35. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali kapsamında yapmıştı. 

22 Haziran 2007 tarihinde Aya İrini Müzesi’nde gerçekleştirilen prömiyer öncesinde Sir John Tavener’e İstanbul Müzik Festivali’nin “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” takdim edilmişti.

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