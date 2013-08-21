Klasik müziğin iki dev solisti İstanbul'a geliyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, klasik müziğin iki dev ismi Martha Argerich ve Gidon Kremer’i, İstanbul’da ilk defa birlikte ağırlıyor. Müzikal işbirliklerini 30 yılı aşkın süredir devam ettiren ve birlikte gerçekleştirdikleri her konser, her kayıt başlı başına bir müzikal ziyafet sayılan Gidon Kremer ile Martha Argerich, Berrin Erengül ve Eva Barlas eş sponsorluğunda, 26 Kasım Salı gecesi saat 20.00’de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda aynı sahnede buluşacak.

Bach’tan Messiaen’a geniş bir repertuvar

Harika çocuk olarak çok küçük yaşta konser vermeye başlayan Martha Argerich, 1957’de Bolzano ve Cenevre Piyano yarışmalarını, 1965’te de Varşova Uluslararası Chopin Yarışması’nı kazanarak yarım asırdır tüm dünyada müzikseverlerin hayranlıkla takip ettiği benzersiz bir kariyere imza attı. 19. ve 20. yüzyıl piyano edebiyatına getirdiği yorumları pek çok müzik eleştirmeni tarafından “referans” kabul edilen, çağımızın en büyük piyanistlerinden Martha Argerich’in repertuvarı Bach’tan Bartok’a, Beethoven’den Messiaen’a çok geniş bir yelpazeye yayılıyor. Avrupa, Amerika ve Japonya’nın önde gelen tüm orkestraları ve şefleriyle konserler veren Argerich bir yandan oda müziği çalışmalarını da sürdürüyor. Buenos Aires doğumlu sanatçı, memleketinde kendi adına düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali’ni yürütüyor, Lugano Oda Müziği Festivali ile genç yeteneklerin önünü açıyor; 1998’den bu yana da Japonya’daki Beppu Festivali’nin sanat direktörlüğünü üstleniyor. İki Grammy ödüllü piyanist, albümleriyle ayrıca Gramophon Yılın Sanatçısı, Monde de la Musique Choc ve BBC Müzik Dergisi gibi pek çok prestijli ödülün de sahibi.

120'yi aşkın kayıt

Çağdaş bestecilere verdiği eser siparişleriyle müzik repertuarının gelişimine büyük katkısı bulunan Gidon Kremer, çoğu ödüllü 120’yi aşkın albümü ve sanatsal düşüncelerini kaleme aldığı dört kitabıyla çağımızın en üretken sanatçıları arasında sayılıyor. Kraliçe Elisabeth, Paganini ve Çaykovski Yarışmaları’nda kazandığı ödüllerin ardından baş döndürücü bir kariyere imza atan günümüzün önde gelen kemancılarından Gidon Kremer, 40 yılı aşkın bir süredir dünyanın en ünlü orkestra ve sanatçılarıyla birlikte çalışıyor. İstanbul Müzik Festivali izleyicilerinin yakından tanıdığı Gidon Kremer, ilk kez 1975 yılında 3. İstanbul Festivali’nin konuğu olarak İstanbul’a geldi. Sonrasında birçok kez İstanbul Müzik Festivali’ne konuk olan ve Festival seyircilerinin büyük beğenisini toplayan Gidon Kremer 2011 yılında 39. İstanbul Müzik Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne de layık görüldü. Gido Kremer aynı zamanda günümüzün seçkin oda müziği festivalleri arasında sayılan Lockenhaus Festivali ve Kremerata Baltica’nın da kurucusu.

Biletler 7 Eylül'de satışta

Martha Argerich ve Gidon Kremer konserinin programı daha sonra açıklanacak. Konserin biletleri 7 Eylül Cumartesi gününden itibaren, Biletix ve İKSV’den satışa çıkacak. Konserin bilet fiyatları 350 TL, 250 TL, 200 TL, 150 TL, 90 TL ve 35 TL (öğrenci).

Lale Kart sahipleri için indirimli ön satışlar ise 3 Eylül Salı günü başlıyor. Siyah ve Beyaz Lale Kart sahipleri için indirimli ön satış 3 Eylül Salı ve 4 Eylül Çarşamba, Kırmızı ve Sarı Lale Kart sahipleri içinse, 5 Eylül Perşembe ve 6 Eylül Cuma günlerinde gerçekleştirilecek.