Klasik müziğin devleri Martha Argerich ve Gidon Kremer 26 Kasım'da İstanbul'da

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) klasik müziğin önde gelen isimlerinden Martha Argerich ve Gidon Kremer’i İstanbul’da ilk kez birlikte ağırlıyor. 30 yılı aşkın bir süredir birlikte de çalışmalar yapan Argerich ile Kremer, 26 Kasım Salı gecesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda müzikseverle buluşacak.

Martha Argerich ve Gidon Kremer, konserde, tüm dünyada müziği yeniden keşfedilen Sovyet besteci Weinberg’in en güzel sonatlarından Keman ve Piyano için Sonat No. 5, op.53 ve Solo Keman için Sonat No.3, op.126 ile keman-piyano repertuarının kilometre taşlarından Beethoven’in Keman Sonatı No.8 Sol Majör, op.30 ve Keman Sonatı No.10 Sol Majör, op.96’yı seslendirecek.

Gidon Kremer, Martha Argerich ile 30 yılı aşan müzikal birlikteliklerini, “Paradoks şu ki biz âşık bir çift olmadığımız halde, müziğimiz aracılığıyla konuştuğumuz samimi dil genellikle sadece âşık çiftler arasında kullanılır. Bizim müziğimiz vasıtasıyla birbirimize, âşık bir çiftin olabileceğinden daha yakın olduğumuz bile söylenebilir" sözleriyle anlatıyor.

İkili en son Ekim ayında, geçtiğimiz on yılda Rusya'da yaşanan insan hakları ihlallerini protesto etmek için Berlin’de düzenledikleri “Rusya’ya Sevgilerle” başlıklı konserde bir araya geldi. Uluslararası Af Örgütü'nün de aralarında bulunduğu çeşitli insan hakları kuruluşlarının desteklediği konserde Gidon Kremer (2011 - İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü) ve Martha Argerich'in yanı sıra Daniel Baremboim (2009 - İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü), flütçü Emmanuel Pahud, trompetçi Sergei Nakariakov ve piyanist Khatia Buniatishvili gibi tanınmış solistler ve topluluklar yer aldı. Arvo Pärt (2010 - İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü) ve Giya Kancheli'nin (2012 - İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü) eserlerinin de seslendiriliği konser Arte üzerinden tüm dünyaya canlı olarak yayınlandı.

Martha Argerich ve Gidon Kremer kimdir?

Yarım asırdır dünya çapında müzikseverlerin hayranlıkla takip ettiği, önemsenen bir kariyere imza atan Martha Argerich’in 19. ve 20. yüzyıl piyano edebiyatına getirdiği yorumlar pek çok müzik eleştirmeni tarafından “referans” kabul ediliyor. Bach’tan Bartok’a, Beethoven’den Messiaen’a çok geniş bir yelpazeye yayılan repertuarıyla Martha Argerich çağımızın en büyük piyanistlerinden biri olarak gösteriliyor. Buenos Aires doğumlu sanatçı, memleketinde kendi adına düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali’ni yürütüyor, Lugano Oda Müziği Festivali ile genç yeteneklerin önünü açıyor; 1998’den bu yana da Japonya’daki Beppu Festivali’nin sanat direktörlüğünü üstleniyor. İki Grammy ödüllü piyanist, albümleriyle ayrıca Gramophon Yılın Sanatçısı, Monde de la Musique Choc ve BBC Müzik Dergisi gibi pek çok prestijli ödülün de sahibi. Sanatçı son olarak da 2013 Echo Klassik Yılın Solisti (Piyano) Ödülü’nü kazandı.

120’yi aşkın albümü ve yazdığı dört kitabıyla çağımızın en üretken sanatçıları arasında sayılan Gidon Kremer, 40 yılı aşkın bir süredir dünyanın en ünlü orkestra ve sanatçılarıyla birlikte çalışıyor. Kraliçe Elisabeth, Paganini ve Çaykovski Yarışmaları’nda kazandığı ödüllerin ardından baş döndürücü bir kariyere imza atan Gidon Kremer, İstanbul Müzik Festivali izleyicilerinin de yakından tanıdığı bir sanatçı. İlk kez 1975 yılında 3. İstanbul Festivali’ne gelen Kremer, sonrasında birçok kez İstanbul Müzik Festivali’nin konuğu oldu ve estival seyircilerinin büyük beğenisini topladı. 2011 yılında 39. İstanbul Müzik Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne de layık görülen Kremer aynı zamanda günümüzün seçkin oda müziği festivalleri arasında sayılan Lockenhaus Festivali ve Kremerata Baltica’nın da kurucusu.

İKSV'nin düzenlediği konserin biletleri...

Klasik müziğin iki dev ismi Martha Argerich ve Gidon Kremer’in beraber İstanbul’da verecekleri ilk konser olma özelliğini de taşıyan konserin biletleri Biletix satış noktaları, Biletix çağrı merkezi (0216 556 98 00), www.biletix.com, Pazar hariç her gün 10.00–18.00 saatleri arasında İKSV ve konser gününde 18.00’dan itibaren konser mekanında açılacak gişeden temin ediliyor. Konserin bilet fiyatları 350 TL, 250 TL, 200 TL, 150 TL, 90 TL ve 35 TL (öğrenci) arasında değişiyor.

Gidon Kremer & Martha Argerich konseri ile ilgili ayrıntılı bilgi için: www.iksv.org