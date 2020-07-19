Klasik Keyifler’den serbest çalışan genç müzisyenlere destek

Klasik Keyifler (KK) genç klasik müzisyenleri ve bestecileri destekleyen bir STK olarak her yıl düzenlediği Uluslararası Kapadokya Müzik Festivali için biriktirdiği fonları 12 yeni solo eser siparişi için ayırmaya karar verdi.



Sei Solo-Yalnız Ol ~ 2020' projesi ismini Bach’ın 1720 tarihli solo keman için yazdığı eserlerin kapağındaki el yazısı “Sei Solo” teriminden alıyor. Şubat ayında Covid-19 pandemisi tüm dünyada yayılmaya başladığında KK 10. Uluslararası Kapadokya Müzik Festivali hazırlıklarını yapmaktaydı. Ancak pandemi ile birlikte müzik dünyası da beklenmedik bir şekilde durdu ve “Sei Solo”-‘Yalnız Ol’ kavramı müzisyenler için farklı bir anlam daha kazandı.



Performans projeleri geliştirmeye adanmış bir STK olan KK, pandemi koşullarında genç müzisyenlerin hem ekonomik hem de yaratıcı olarak desteklenmeye olan acil ihtiyaçlarını fark etti.



Uzun yıllardır Kapadokya’da besteciler ve performanscılar için atölyeler düzenleyen ve kendisini Türkiye'nin önemli bir “oda müziği” ve “yeni müzik” kurumu olarak kanıtlamış olan Klasik Keyifler Müzik Derneği, daha önce Kapadokya Müzik Festivali atölyelerine katılmış sanatçılar arasından 12 besteci davet edip, onlara 5-7 dakikalık solo eser siparişleri verdi.



Bestecilerden “sei solo” yalnız olma fikrinden ve pandemi sırasında içinde bulunduğumuz koşullardan ilham almaları istendi. Bu besteciler daha önce KK atölyelerine katılmış Türkiye’nin en değerli sanatçılarından 6 genç müzisyen ile eşleştirildi.



18 katılımcı Mozarteum, Harvard, Stanford, Berkley, Berklee, Cornell, University of Chicago, Barenboim-Said Academy, İTÜ-MİAM, Bilkent, Anadolu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Bilgi ve Boğaziçi Üniversitesi gibi değerli eğitim kurumlarında eğitim alan ve veren müzisyenlerden seçildi.



Salgının nasıl bir süreç izleyeceği tam olarak bilinmemesi nedeniyle eserlerin ilk performanslarının tarihleri henüz belirlenemiyor ancak projedinin ana aktivitesi besteci ve çalgıcı arasındaki iletişim. Sahne sanatçılarının dünyası ciddi bir şekilde değiştiği için, salgın tamamen kontrol altına alınana kadar müzisyenler ‘Yalnız Ol’maya zorlanıyor.

“Sei Solo”

Sei Solo-Yalnız Ol ~ 2020' projesi ismini Bach’ın 1720 tarihli solo keman için yazdığı eserlerin kapağındaki el yazısı Sei Solo teriminden alıyor. Bu anıtsal 6 eserlik set Sei Solo Violino senza Basso Accompagnato (solo keman için eşliksiz) olarak adlandırılmış ve daha çok 6. parçaya verilmiş bir isim gibi görünüyor. Ancak doğru İtalyanca gramer ile 6 eser Sei Soli olarak yazılmış olmalıydı. İtalyanca'da Sei Solo ‘Sen Yalnızsın’ demek ve Almanca'da ‘Yalnız Ol’ anlamına geliyor. Yaşamı ve sanatında bilmecelere geniş yer vermiş olan Bach'ın böylesi bir kelime oyunuyla, 7 çocuğunun annesi ilk eşinin 1720 yılındaki ölümüne bir gönderme yaptığı düşünülebilir.



6 viyolonsel eserinin orijinal el yazmaları bulunamadığından bunların tam olarak ne zaman yazıldığını kesin olarak bilemiyoruz. Ancak Bach’ın büyük ihtimalle bu yapıtları benzer zamanlarda, Anhalt- Köthen Prensliği Sarayındaki müzik direktörlüğü sırasında yazmış olduğu düşünülüyor.



“Sei Solo” projesi Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi, besteci Onur Türkmen ile işbirliği içinde Klasik Keyifler Müzik Derneği’nin kurucusu, kemancı Ellen Jewett tarafından yaratılmıştır.



Görsel tasarımlar ve organizasyonlar Üçhan Sanat Prodüksiyon tarafından üstlenilirken,

kayıt ve prodüksiyon süreci Ada Müzik ve İklim Tamkan’ın değerli destekleriyle sürdürülmektedir.



Proje ayrıca ABD menşeli bir kar amacı gütmeyen STK olan “Chamber Music Exchange” tarafından da desteklenmektedir.



“Sei Solo” projesinin müzisyenleri:



Besteciler: Aida Shirazi, Alican Çamcı, Camilo Mendez, Can Bekir Bilir, Can Kazaz, Cengiz Hakkı Eren, Didem Çoşkunseven, Engin Dağlık, İdil Özkan, Mert Kocadayı, Mert Moralı, Senay Uğurlu

Keman: Ayşen Ulucan, Kerem Tuncer, Muhammedjan Sharipov

Viyolonsel: Dorukhan Doruk, Mehmet Gökhan Bağcı, Poyraz Baltacıgil