Klara ile Güneş: Nobel’li yazar Kazuo Ishigıro’nun yeni romanı

Kazuo Ishiguro’nun Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıktan sonra yayımlanan ilk romanı ‘Klara ile Güneş’, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı.



Ishiguro’nun, ‘Klara ile Güneş’ romanına, yeni teknolojilerin etkisiyle köklü değişimler geçirmiş bir toplumda yaşanan, sevgi, umut ve fedakârlığa dair bir hikâye anlatıldğı söylendi.

Kitabın tanıtım bülteninde ise şu bilgilere yer verildi:

“Sıra dışı gözlem yeteneğine sahip bir yapay zekâ olan Klara, kendisi gibi ‘Yapay Arkadaş’ların satıldığı mağazadaki yerinden insanları izleyip dış dünyayı öğrenmeye çalışır, onu yeni evine götürecek o özel çocuğu sabırla bekler. O çocuk nihayet çıkageldiğinde, Klara kendini ezici kaygılar ve kırılgan umutlarla dolu bir dünyada bulacak, sarsılmaz bir adanmışlıkla bağlandığı Güneş’in yardımıyla bir mucizeyi gerçek kılmaya çalışırken insan denen canlıyı bütün zaafları ve çelişkileriyle tanıma fırsatı bulacaktır.”

2017 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan yazar ve senarist Kazuo Ishiguro 2005'te yazdığı Never Let Me Go (Beni Asla Bırakma) Time dergisi tarafından, İngilizce yazılmış en iyi 100 roman listesine alınmıştı.

Ishiguro ödülle ilgili BBC'ye yaptığı açıklamasında "Bu muazzam bir onur çünkü yaşamış en büyük yazarların ayak izlerini takip ediyorum demek. Harika bir övgü" demişti.

8 kitabı 40 ayrı dile çevrilen Ishiguro "Dünya şu anda çok belirsiz umarım tüm Nobel ödülleri bu dönemde pozitif bir güç olur" diye konuşmuştu.