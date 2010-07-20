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Politika

KKTC'yi Las Vegas'a çevireceğiz

KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, Daily Telegraph'a KKTC'yi Akdeniz'in Las Vegas'ı yapmayı hedeflediğini söyledi.

20 Temmuz 2010 03:00

T24- İngiliz Daily Telegraph gazetesi KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile röportaj yaptı.

Daily Telegraph, Eroğlu'nun "Kuzey Kıbrıs'ı Akdeniz'in Las Vegas'ı yapmayı planladığını" aktardı.

Gazete, KKTC'de inşa edilen ve yaklaşık 230 milyon dolara mal olan Kyrenia otel kompleksi gibi yatırımların, KKTC'yi tecrit etmek isteyen Kıbrıslı Rumlara rahatsızlık verdiği yorumunu yapıyor. 

Daily Telegraph otelin açılışına Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez'in katılmasının planlandığını ancak Kıbrıslı Rumlar'ın Lopez'e e-postalar gönderip, adanın kuzeyinde konser vermesinin Birleşmiş Milletler ambargosunun ihlali anlamına geleceğini söylemeleri ardından Lopez'in konserden vazgeçtiğini de aktarıyor.

Eroğlu'nun, selefinin birlik yanlısı duygularını paylaşmadığını belirten Daily Telegraph, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un Kıbrıslı Türklerin liderini, müzakerelerin bu yıl sonuna dek sonuçlanması gerektiği konusunda uyardığını da hatırlatıyor.

Gazete ayrıca, Kıbrıslı Rum lider Dimitris Hristofyas'ın müzakerelerin devamını sağlamak üzere Eroğlu'na baskı yapması için Türkiye'den yardım istediğini de aktarıyor.

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