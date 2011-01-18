-KKTC'YE YENİ HAVA YOLU LEFKOŞA (A.A) - 18.01.2011 - KKTC'de, Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın (KTHY) 21 Haziran 2010'da mali kriz nedeniyle uçuşlarını durdurmasının ardından ''Kuzey Kıbrıs Hava Yolları'' adıyla kurulan yeni havayolu şirketinin ortaklık sözleşmesi bugün imzalandı. Yüzde 60'ı KKTC'li iş adamları, yüzde 30'u KKTC devleti ve yüzde 10'u da Türk Hava Yolları (THY) hisselerinden oluşturulan 20 milyon TL sermayeli yeni anonim şirket, KKTC'de devlet-özel sektör ortaklığıyla kurulan ilk şirket oldu. Yolcu ve kargo taşımacılığı yapacak ve merkezi İstanbul'da olacak şirketin mart ayı sonlarında uçuşlarına başlaması hedefleniyor. Kuzey Kıbrıs Hava Yolları'nın ortaklık sözleşmesi, Lefkoşa'da Sayıştay Konferans Salonu'nda KKTC Başbakanı İrsen Küçük'ün de katıldığı törenle imzalandı. Sözleşmeye, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ersan Saner, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu ve hissedar 26 iş adamı imza koydu. Şirket 8 yönetim kurulu üyesinden oluşacak. Genel Müdür Yönetim Kurulu üyesi olacak ve ayrıca, Genel Kurul kararı ile 2 Denetim Kurulu üyesi tayin edilecek. Şirketin tescil tarihini izleyen ilk 5 yıl için 8 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 üyesi THY tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecek. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür THY'nin göstereceği adaylar arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek. Kalan 3 üye ise, 1'i KKTC devleti ve 2'si de özel sektör hissedarları tarafından belirlenecek. -''TARİHİ BİR GÜN-'' THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, imzalar atılmadan önce yaptığı konuşmada, bugünün tarihi bir gün olduğunu söyledi. KTHY'nin kötü bir tecrübeyle tarihe geçtiğini belirten Topçu, KTHY'nin kapanmasının ardından yaşanan gelişmeleri anlattı. Topçu, yeni şirketin oluşum sürecinde KKTC özel sektörünü de devreye alarak, ''herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini'' söylediklerini aktardı. Topçu, THY'nin amacının Kıbrıs Türkü'nü dünyaya bağlamak olduğunu vurguladı. KKTC bayrağını dünyaya taşıyacaklarını ifade eden Topçu, hedeflerinin şirketi KKTC'nin gururu haline getirmek olduğunu sözlerine ekledi. -BAŞBAKAN KÜÇÜK- KKTC Başbakanı İrsen Küçük de ''KKTC'de mutlu bir gün yaşadıklarını'' ifade ederek, KTHY'nin elde olmayan nedenlerden dolayı kapandığını belirtti ve bu süreçte yaşananları anlattı. KTHY'nin kapanmasının kaçınılmaz son olduğunu ve geçen haziran ayından itibaren devre dışı kaldığını aktaran Küçük, geçen mayıs ayında göreve gelen hükümetinin, KTHY'nin kapanmasının ardından yeni havayolu şirketi oluşturmak için çalışma içine girdiğini, Türk hükümeti ve özel sektörle birlikte yapılan çalışmaların bugün sonuç verdiğini söyledi. Yeni havayolu şirketinin kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür eden Küçük, bugün devlet ve özel sektör olarak güzel bir başlangıç yaptıklarını, yaratılan bu birlikteliğin bundan sonra yapılacak işlere de örnek olması dileğinde bulundu. ''Bundan sonra atılacak adımlarda da iş adamlarımızı görmek isteriz'' diyen Başbakan Küçük, birlik ve beraberlikle yapamayacakları iş ve yatırım olmadığını söyledi. Başbakan Küçük, Kuzey Kıbrıs Hava Yolları'nın Mart ayından itibaren uçuşlarına başlayacağını bildirdi. -"KKTC'DE BİKR İLK" KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Saner, ''Yeni oluşumun, KKTC'de bir ilk'' olduğunu ifade ederek. ''İlk kez devlet ve özel sektör ortaklığına dayalı bir yapılanma söz konusudur. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak haklı bir heyecan ve gurur içindeyiz. Oluşturulan modelin Kıbrıs Türk halkının bundan sonraki yabancı yatırımcılarla gerçekleştireceği birçok konsorsiyuma örnek teşkil edeceğine olan inancımız tamdır'' dedi. Mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Saner, KKTC halkının refahı için her zaman yanlarında olan Başbakan Recep Tayip Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Kaya Türkmen, THY ile kendilerine destek veren KKTC CumhurbaşkanI Derviş Eroğlu ve Başbakan İrsen Küçük'e teşekkür etti. -İŞADAMI ÇAĞINER- Şirketin özel sektör ortakları adına konuşan iş adamı Ünal Çağıner de bir ada ülkesi olan KKTC'de ulaşımın önem taşıdığını vurgulayarak, KTHY'nin kapanmasının ardından, geçen haziran ayından bu yana KKTC'ye ulaşımda aksamalar yaşandığını anlattı. KTHY'nin eksikliği nedeniyle uçak bilet fiyatlarının yükseldiğini anımsatan Çağıner, ancak yeni havayolu şirketi ile birlikte fiyatların istikrar kazanacağını umduğunu ifade etti. Özel teşebbüs olarak ellerini taşın altına koyarak görevlerini yerine getirdiklerini kaydeden Çağıner, yeni havayolu şirketini karlı hale getirmek için şirketi yönetecek THY'ye her türlü desteği vereceklerini bildirdi. Konuşmaların ardından, ortaklık sözleşmesine imzalar atıldı.