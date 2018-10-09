KKTCELL, yeni şirketi Lifecell Digital'i tanıttı

LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Turkcell (KKTCELL), kurduğu yeni şirketi Lifecell Digital ile ev interneti hizmetinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Ev ve iş yerlerinde kullanılabilen sabit internetle iletişim çözümlerini Turkcell donanımı ve kalitesiyle sunmaya başlayan Lifecell Digital, Turkcell’in yeni ISS (İnternet Servis Sağlayıcı) şirketi olarak Kuzey Kıbrıs’la buluştu.

Lifecell Digital, ‘ev interneti kesintisiz hızı ile uçuruyor’ sloganıyla sabit geniş bant piyasasına yeni bir anlayış getirmeyi amaçlıyor. KKTC’nin tümünde güçlü kapsama sağlayarak her ihtiyaca uygun hız ve avantajlı kampanya seçenekleri sunmayı amaçlayan Lifecell Digital, ayrıca Turkcell’lilere de aylık ödeme kolaylığı sağlayacak.

KKTCELL Genel Müdürü ve Lifecell Digital Limited Direktörü Harun Maden lansman toplantısında tanıttıkları yeni şirketleri Lifecell Digital ile ilgili olarak, “Bu sektördeki çıtayı yükselterek tüm Kuzey Kıbrıs genelinde kaliteli internet, kesintisiz hız, 7 gün 24 saat çağrı merkezi ile üstün müşteri hizmeti, ödeme kolaylığı ve çeşitliliği ile yeni paketlerle hız seçeneklerini kullanıcılarımıza sunmayı hedefliyoruz” dedi.

“SABİT İNTERNET SEKTÖRÜNDE DE HİZMET KALİTESİ YÜKSELECEK”

Yaptıkları piyasa araştırmaları ve analizler sonucunda ev internetindeki eksiklikleri ve ihtiyaçları gözlemlediklerini ve tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda Lifecell Digital’ı kurduklarını anlatan Harun Maden şöyle devam etti:

“Birinci hedefimiz kalite, müşteri memnuniyeti ve güvenilirliği ile müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler sunmak. Çıktığımız bu yeni yolda da aynı vizyon ve hedefle yürüyeceğiz. Lifecell Digital ile sabit internet sektöründe de hizmet kalitesi yükselecek, oyunun kuralları değişecek. Artık hiç kimse ne evde ne de cepte internetsiz kalamıyor, dolayısıyla GSM ve sabit internette bütünleşik hizmet almak istiyor. Amacımız fark yaratmak ve bu sektördeki en iyi hizmeti sunmaktır.”

“YILLARIN TECRÜBESİNİ TURKCELL İLE BİRLEŞTİRDİK”

Lifecell Digital Genel Müdürü Emre Erosal, “Airnetworx markası ile yönettiğimiz aile şirketiyle yılların kazandırdığı tecrübeleri Lifecell Digital markasıyla birleştirdik. Bu sayede müşterilere Turkcell’in gücüyle çok daha kaliteli ve geniş kitlelere ulaşılabilir bir hizmet sunacağız” dedi.

LANSMANA ÖZEL KAMPANYA FIRSATI

Lifecell Digital’ın basın toplantısında, lansmana özel peşin ödemeli paketlerinde yüzde 25’e varan indirimler sunulduğu belirtilirken 5, 10 ve 20 Mbps (Megabit) kesintisiz hızlarından birinin 3, 6 ve 12 aylık paket süreleriyle birlikte seçilebileceği aktarıldı.

Ev internetinde 5, 10 ve 20 Mbps (Megabit) hızlarda sunulacak tekliflerle birlikte Lifecell Digital’ın belli bir kotaya ulaşılınca hızı azaltan bir çalışma yapısının olmayacağı da vurgulandı. Toplantıda ayrıca Lifecell Digital’ın hız ihtiyacı olan işletmelere de özel sunulan paketleri olacağı bildirildi.

KKTCELL faturalı hat kullanan müşterilerin de herhangi bir ücret ödemeden ev interneti almalarına olanak sağlayan paketlerin, faturalarına yansıyacak şekilde 12 ay taahhütle yüzde 50’ye varan indirimlerle sunulacağı belirtildi.

(FOTOĞRAF)