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Eğitim

KKTCELL ‘Teknoloji Seminerleri'ni düzenledi

LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Turkcell (KKTCELL), ‘Teknoloji Seminerleri’ ile 6’ncı sınıf öğrencilerini hızla değişen ve gelişen teknoloji ile ilgili olarak bilgilendirdi

04 Ocak 2019 16:09

LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Turkcell (KKTCELL), ‘Teknoloji Seminerleri’ ile 6’ncı sınıf öğrencilerini hızla değişen ve gelişen teknoloji ile ilgili olarak bilgilendirdi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KKTCELL işbirliğinde başlatılan ‘Teknoloji Seminerleri’ Demokrasi Ortaokulu, Bayraktar Ortaokulu, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu ve Çanakkale Ortaokulu’nda 6’ncı sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlendi.
Seminerlerde öğrencilere teknolojinin geçmişten günümüze kadar olan değişimi ve gelişimi, güvenli internet ile teknolojinin doğru kullanımı gibi bilgiler anlatıldı. Sanal gerçeklik oyunları ile desteklenen seminerlerde, öğrenciler, yeni teknolojileri ilk kez deneyimledi.
Öğrencilere teknolojinin gelişimi ve dijital değişim süreci Kuzey Kıbrıs Turkcell Şebeke Teknolojileri Planlama Müdürü Muzaffer Meta, Satış Destek Uzmanı Senem Tunçbilek ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Uzmanı Deniz Nizam tarafından gönüllü olarak aktarıldı.
SEMİNERLER DEVAM EDECEK
‘Teknoloji Seminerleri’nin 2018- 2019 eğitim öğretim yılı içerisindeki üçüncü döneminde de bakanlığa bağlı 30 ortaokulda 6’ıncı sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmeye devam edeceği belirtildi.

 

 

 

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