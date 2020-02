KKTCELL BiPBOX'ı tanıttı

LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Turkcell’in (KKTCELL) BiP uygulaması üzerinden takip edilebilecek BiPBOX kanalı, her hafta dakikadan internete, fizy müzik uygulamasından Dergilik uygulaması aboneliğine kadar birçok teknolojik ve fırsat ürünü kazandıracak.

KKTCELL, BiP uygulaması ile takip edenlere hiçbir işlem yapmadan her hafta belirli günlerde birbirinden değişik ve farklı avantajlar içeren hediyeler sunacağı BiPBOX kanalını tanıttı. Kıbrıs’ta bir ilk olan BiPBOX kanalı, her yöne konuşma, sınırsız konuşma, cepten internet, Dergilik ve fizy gibi uygulama kanalı aboneliği, fırsat ürünleri ve dönemsel olarak da çekilişlerle akıllı telefon ve giyilebilir teknolojik cihazlar kazandıracak.

“HİÇBİR İŞLEME GEREK YOK”

KKTCELL Katma Değerli Servisler Ürün Yöneticisi Peri Hançerli BiPBOX’la ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“BiPBOX’u hizmete sunmaktan çok heyecanlıyız. Müşterilerimizin en çok kullandığı ürünlerden derlediğimiz hediye çeşitlerini kazanmak için herhangi bir çekiliş, kura veya kullanım kuralı bulunmaması da ayrıca önemli. BiP uygulamasında zaten Turkcell’lilere yazışma, görüntülü veya sesli konuşma dahil her şey ücretsiz. Yani internetinizden yemiyor. Uygulamayı takip ettiğiniz için dönemsel kazandığınız hediyelerimiz de mevcut. Örneğin yine sadece takiple ücretsiz sinema bileti kazabileceğiniz Sinema Kanalı var. Sunduğumuz bu dijital fırsat kanallarının önümüzdeki dönemlerde de devam edecek.”

BİPBOX’TAN NASIL FAYDALANILIR?

KKTCELL yaptığı açıklamada BiP uygulamasını kullanan kişilerin tek yapması gerekenin ‘Keşfet’ sekmesine girip arama kısmına ‘BiPBOX’ yazarak kanalı takip etmesi olduğunu belirtti. Açıklamada “BiP uygulamasına sahip olmayan kullanıcılar da bu uygulamayı telefonlarına indirerek kullanabiliyor. BiP uygulamasını ilk kez indirenlerin telefonlarına hoş geldin hediyesi olarak haftalık 1GB internet de hediye olarak tanımlanıyor. Kullanıcıların BiP uygulamasını indirmek için telefonlarının işletim sistemine göre Appstore veya Google Play Store’a girip uygulamayı yüklemeleri yeterlidir” denildi.