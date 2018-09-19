KKTC'de öğrencilerden istenenler şaşkınlık yarattı; tuz ruhu, tuvalet kağıdı, tıraş köpüğü...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) okul yönetimlerinin öğrencilerden istekleri, ülkede tartışma yarattı. İstek listesinde tuz ruhu, tuvalet kağıdı ve tıraş köpüğü gibi ürünlerin bulunduğu görüldü. Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili araştırma başlattı.

KKTC'de yeni öğretim yılı, okul yönetimlerinin öğrencilerden istekleri nedeniyle tartışmalarla başladı. Bazı okullardan öğrencilere verilen listelerde tuz ruhu, tuvalet kağıdı ve tıraş köpüğü gibi isteklerin yazılı olduğu görüldü. Ürünler için marka da belirtildiği görüldü.

KKTC medyası, okulların isteklerini "Böyle eğitim olmaz" manşetiyle verdi. Öğrencilere "doktor reçetesi" gibi istek listesi verildiği belirtilen haberlerde, "Devletin yapması gerekenler öğrencilerden isteniyor. Bu kabul edilemez" yorumları yapıldı.

Tepki ve tartışmalar sürürken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın olayla ilgili araştırma başlattığı belirtildi. (DHA)