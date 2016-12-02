KKTC'de liseliler Meclis'e yürüdü: Saatleri geri alın!

Okul servisinin yaptığı kazada 2 arkadaşları ölen liseli gençler, ileri saat uygulaması nedeniyle ‘kör karanlıkta’ okula gittikleri için olayın yaşandığı gerekçesiyle, KKTC Meclisi’ne yürüdü.

KKTC'de ölümlü trafik kazası yaz saatine isyan başlattı

KKTC’de geçen salı günü bir okul servis minibüsü ile bir TIR’ın çarpışması sonucu, 2’si liseli 3 kişi öldü. Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre, bu kaza, sendikalar ile liselilerin büyük tepki gösterdiği minik bir isyana dönüştü. Adayı üzüntüye boğan kaza, salı sabahı erken saatlerde Girne ile Lefkoşa arasındaki dağ yolunda meydana geldi. Okul servisindeki iki lise öğrencisi ile bir kişinin daha öldüğü, çoğu öğrenci 7 kişinin yaralandığı kaza sonrası çok sayıda lise öğrencisi, önceki gün sendikaların da desteğiyle KKTC Meclisi ve Başbakanlık binası önünde protesto gösterisi düzenledi.

Okul yolu 'karanlık'

Öğrenciler, ‘Yollar mezar olmasın’, ‘Karanlıkta okula gidilmez’, ‘Canımız yanıyor’, ‘Katil devlet hesap verecek’, ‘Yönetim istifa’ sloganları attılar. Dün de sendikaların çağırısı ile, Ercan Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi, devlete ait Doğu Akdeniz Üniversitesive Lefkoşa’da bulunan Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çalışanları, liseli gençlere destek olarak kısa süreli grevlerle durumu protesto ettiler.

Bakanlar toplandı

Sendikalar ayrıca, Türkiye ile paralel ileri saat kararı alan KKTC’de çocukların bu nedenle kör karanlıkta okula gittiği iddiasıyla, uygulamanın kaldırılmasını istediler. Tüm yaşananların ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, mesai saati başlangıç ve bitiş saatlerinde, 5 tondan ağır araçların trafiğe çıkışını yasakladı. Milli Eğitim Bakanlığı ise, sendikalarla birlikte, okul saatlerinin yeniden belirlenmesi konusunda çalışma başlattı.

O pankartı okumadım bile

Kazada can veren liseli öğrenciler için Lefkoşa’da önceki gün düzenlenen protesto gösterisinde açılan “Ankara elini çek” pankartı ise büyük eleştiri aldı. Pankartı tutan lise öğrencisi Aleyna Yurtman, tepkiler üzerine, sosyal medya hesabından şöyle özür diledi: “En yakın arkadaşımı kaybetmiş, acıdan ne yaptacağımı bilmiyorken, pankartı biri bakanlığın önünde elime tutuşturdu ve ‘Geliyorum’ deyip gitti. Okumadan tuttum o pankartı. Bilinçsiz bir şekilde yapsam da herkesten özür dilerim.”