KKTC'de ölümlü trafik kazası yaz saatine isyan başlattı

Türkiye'de yaz saati uygulaması, alınan kararla kalıcı hale getirildi ve uzun yıllar sonra ekim ayında saatler geriye alınmadı. Aynı karar KKTC’de de uygulanmaya başladı. Uygulama nedeniyle sabahın erken saatlerinde yollara dökülmek zorunda kalan öğrenci servislerinden biri Girne Dağ Yolu'nda kaza yaptı ve iki öğrenci ile servis şoförü hayatını kaybetti. KKTC'de gerçekleşen kaza Kıbrıslıları isyan ettirdi.

Ege Haber'de yer alan habere göre, Türkiye’de 26 Mart 2016'da başlatılan yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildi ve kış saatinde vazgeçildi. Bu uygulama beraberinde birçok sorunu da getirdi. Avrupa ve ABD ile olan ticari ve finansal ilişkilerin olumsuz etkilenmesinin yanına bir de günlük hayatta yaşanan sorunlar eklendi. Çalışanlar ve okul çağındaki çocuklar karanlıkta sokaklara dökülmek zorunda kaldı. Aynı sorunlar Türkiye ile aynı anda yaz saati uygulamasını kalıcı hale getiren KKTC’de de yaşanmaya başlandı. Kuzey Kıbrıs'ta karanlıkta yola çıkan öğrenci servis minibüsü Girne Dağ Yolu'nda kaza yaptı. Kazada minibüs şoförü Denktaş Mutluel, minibüsteki öğrencilerden Sude Demirkıran (16) ile İlayda Yeliz Öztürk (17) olay yerinde yaşamını yitirdi. bu kaza sonrası KKTC’de yaz saati isyanıbaşladı. Veliler, başta Change.org olmak üzere çeşitli mecralarda yaz saati uygulamasına karşı imza toplamaya başladı.

Dağ yolunda çamura saplandı

Habertürk’te yer alan habere göre; ilkokul öğrencilerini taşıyan otobüs sabah erken saatlerde bir sokağa girmeye çalıştığı sırada çamura saplandı. Otobüsün battığı yerden çıkarılması için yapılan çalışmalar sırasında ilkokul öğrencileri sırtlarında çantalarıyla karanlıkta bekledi. Öğrencilerin yaz saati uygulaması nedeniyle karanlıkta yola çıktığını ve kazaya bunun neden olduğunu belirten KKTC halkı, ülke genelinde protesto başlattı. Sendikal Platform “Yeter Be” sloganıyla ülke genelinde grev ve eylem kararı aldı. Platform üyeleri, “ülkemizde saatler derhal AB ülke saatleri ile aynı yapılmalıdır” çağrısı yaptı.

Öörenciler eylemde

Ülkeyi yasa boğan feci kazada arkadaşlarını kaybeden yüzlerce öğrenci, okula gitmek yerine sokaklara döküldü. Cumhuriyet Meclisi önünde toplanan öğrenciler daha sonra eylemlerini, Başbakanlık önüne taşıdı ve yetkilileri protesto eden çeşitli sloganlar attı. Öğrenciler ellerinde, “Yollar başka can almasın!”, “Ankara elini yakamızdan çek”, “Karanlıkta okula gidilmez” pankartları açarken, “Hükümet istifa,” “Hükümet şaşırma, sabrımızı taşırma”, “Karanlıkta okula gidilmez”, “Canımız yanıyor”, “Katil hükümet”, “Sabahtan can vermek için değil, bir şeyler öğrenmek için okula geliyoruz”, “Kara gün, uyan Kıbrıs”, “Direne direne kazanacağız”, “Başka ülkeler için yas tutan, bizim ülkemiz bizim için neden yas tutmuyor”, “Katil devlet hesap verecek” ve “Yollar yapılsın, yollar mezar olmasın” pankartları taşıdı.

35 bin imza toplandı

Kuzey Kıbrıs'ta kazada ölen 16 yaşındaki Sude Demirkıran (sağda) ile 17 yaşındaki İlayda Yeliz Öztürk. Karanlıkta evden çıkan ve yine akşam karanlıkta eve dönen vatandaşlar, sosyal medyada 35 bin imza topladı. Uygulamanın insanlara etkisini Habertürk'e değerlendiren uzman psikolog Bülent Korkmaz, özellikle çocukların hava aydınlanmadan okula gitmesinin motivasyon eksikliğine ve verimsizliğe sebep olabileceğini belirtti. Korkmaz, “Çocuk sabahları gece karanlığında okula gidiyorsa iyice depresif bir reaksiyon vermesine yol açabilir. Çocukların yeterince bedensel ve zihinsel dinlenememesi, okulda performans düşüklüğüne sebep olacaktır” dedi. Korkmaz, depresyonda olan bir kişi ya da depresyona eğilimi olan bir kişiyi karanlık, iklimsel faktörler ve hava şartlarının daha fazla etkileyebileceğini söyledi.