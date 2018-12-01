KKTC'de HIV salgını bulunmuyor

LEFKOŞA, (DHA) - 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) şu anda HIV salgını bulunmadığı bildirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) tarafından, 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde HIV/AIDS\'in durumunu ve konumunu belirlemek, olası salgının tehdit büyüklüğünü ortaya çıkarmak amacıyla yapılan matematik modelleme çalışmaları sonucunda KKTC’de şu anda HIV salgını bulunmadığı bildirildi.

KKTC’de HIV/AIDS’in yıllar içindeki dinamiğini ortaya çıkarmak amacıyla, DESAM’a bağlı mikrobiyoloji uzmanları Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Murat Sayan, Arş. Gör. Nazife Sultanoğlu, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Kaya Süer ve matematikçiler Prof. Dr. Evren Hıncal, Dr. Faruk Sa’ad, Dr. Bilgen Kaymakamzade, Dr. İsa Baba tarafından, işlevsel bir matematik modelleme ortaya konulduğu belirtildi. Buna göre, ülkede şu anda HIV salgınının görülmediği ancak 2031 ve 2055 yılları arasında önlem alınmadığı takdirde HIV ile enfekte bireylerde dramatik bir artış olabileceği tanımlandı.

Bu durumda, ilgili makamların önümüzdeki yıllarda bu artışı önlemek için gerekli önlemleri alması ve ilgili politikaları uygulaması gerektiğinin önemine dikkat çekildi.

BUGÜNE KADAR 129 HIV POZİTİF KİŞİ SAPTANDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan alınan HIV istatistiklerine göre, 1997’den - Mayıs 2018’e kadar saptanmış tüm HIV pozitif olgu sayısının 129 olduğu açıklandı. Bunların 63’ünün KKTC vatandaşı, 20’sinin gazinolarda çalışan kadın, 13’ünün Türkiye Cumhuriyeti (TC) vatandaşı ve 33’ünün diğer ülke vatandaşı olduğu kaydedildi.

DÜNYADA 37 MİLYON KİŞİ HIV İLE YAŞIYOR

DESAM tarafından verilen bilgide, kronik HIV enfeksiyonu ve AIDS’in küresel bir sağlık problemi olarak ciddiyetini koruduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Programı (UNAIDS) 2017 yılı küresel veri raporuna göre günümüzde toplam 36,9 milyon HIV’le yaşayan insan bulunduğu, bu rakamın 1,8 milyonunu 15 yaşından küçük çocukların oluşturduğu kaydedildi. Dünyada her gün 1,8 milyon yeni olgu saptandığı ve 940 bin AIDS ile ilişkili hastalıklardan ölüm gerçekleştiği ifade edildi.

TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLAR YÜKSEK BAŞARI GÖSTERİYOR

Diğer yandan dünyada HIV’le yaşayan toplam insan sayısının sadece yüzde 75’i statüsünü bildiği ve test edilmesi gereken 9 milyonun üzerinde kişinin olduğu tahmin ediliyor. Halk sağlığının önemli bir göstergesi olan anitretroviral ilaçlara erişim, UNAIDS’in 2017 yılı sonu verilerine göre 21,7 milyon kişi için gerçekleştirildi. Bu veriler HIV’in küresel olarak durumunu yansıtırken aynı zamanda dinamiğinin sürekli izlendiğini gösteriyor. Ayrıca HIV/AIDS, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2016 yılında ölümcül hastalıklar listesinden çıkartılıp kronik hastalıklar listesine alındı. Bu değişimin en önemli nedeninin ise HIV/AIDS tedavisinde kullanılan antiretroviral ilaçlara erişimin ve yüksek tedavi başarısı olduğu belirtildi.