KKTC'de bir ilk: Şartlı tahliye

KKTC'de çeşitli suçlardan hükümlü olarak Merkezi Cezaevi'nde bulunan mahkumlardan 5 kişi, Şartlı Tahliye Tüzüğü uyarınca tahliye edildi.



Bakanlar Kurulu'nun ilk kez çıkardığı tüzük uyarınca oluşturulan Şartlı Tahliye Kurulu'nun dünkü toplantısında, tahliyesi uygun bulunan 17 mahkumdan 5'i salıverildi.



Şartlı Tahliye Kurulu'nun tahliyelerini uygun bulduğu 17 mahkumun ceza süreleri mart veya nisan ayında dolacaktı. Kurul, dünkü toplantısında 58 başvurunun 24'ünü değerlendirilirken, 17

başvuruyu uygun bulduğunu, 6 talebi reddettiğini, birini de gelecek toplantıda sonuçlandırmak üzere incelemeye aldığını duyurmuştu.



Tahliyesine karar verilen KKTC uyruklular dışında 5 Türkiye ve 7 üçüncü ülke uyruklu mahkumun da, uçak seferlerine göre birkaç gün içinde tahliye edilerek ülkelerine gönderilmesi bekleniyor. Merkezi Cezaevi'nde 292 mahkum ve tutuklu bulunuyor. Şartlı Tahliye Kurulu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında, Polis Genel Müdürü 1. Yardımcısı, Merkezi Cezaevi Müdürü, Başsavcılıktan bir savcı, Cezaevi Danışma Kurulu Başkanı, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü ile Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi olmak üzere 7 kişiden oluşuyor.



İyi hal ve suç işlememe koşul



Irza geçme ve benzeri suçları kapsam dışında bırakan Şartlı Tahliye Tüzüğü uyarınca, mahkumların mahkumiyet sürelerinin belli süresini cezaevinde çekmesinden sonra hak kazanabileceği şartlı tahliyeye, kurul karar veriyor. Mahkumlar, cezaevinde iyi hal göstermeleri ve yeniden suç işlememeleri şartıyla şartlı tahliye edilebiliyor. Tahliye edilen mahkum, cezasının belli bir süresini dışarıda çekecek, ancak bu süre içerisinde suç işlemesi durumunda eski cezasını yeni cezasıyla birlikte çekecek.



Şartlı tahliyeden yararlanan mahkumlar, cezaevinden çıkarken, "Şartlı tahliyeyle serbest bırakıldığımda iyi karakterli olacağımı ve başka suç işlemeyeceğimi, Şartlı Tahliye Tüzüğü hükümlerinin bana izah edildiğini, tarafımdan anlaşıldığını ve bu kuralara uyacağımı Şartlı Tahliye Kurulu huzurunda beyan ve imza ederim" diye bir beyanat veriyor.

