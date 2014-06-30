KKTC halkı Anayasa değişikliğini neden reddetti?

Kuzey Kıbrıs’ta 1985’ten bu yana yürürlükte olan Anayasa’nın değiştirilmesi için yapılan referanduma katılan 113 bin 561 kişinin yüzde 62.16’sı “hayır” derken, “evet” diyenlerin oranı yüzde 37.84’te kaldı. Görünürde önemli değişiklikler getirecek olan 21 maddelik değişikliğin reddedilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Kuzey Kıbrıslı gazeteci Serhat İncirli Kıbrıslıların derdinin anayasa değil, rejim olduğunu söyledi.

“Türkiye’nin vesayeti altındaki yönetimde yapılacak olan anayasa değişikliğinin göz boyamadan ibaret olacağını” savunan İncirli, anayasa değişikliğini Kuzey Kıbrıs’ta “yasadışı rejimi legalize etme çabası” olarak değerlendirdi. Ekin Karaca’nın Bianet’te yer alan haberi söyle:

81 öneriden 21’i Meclis’te kabul edildi

“Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bu anayasa değişikliğini daha çok savunuyordu. Onlar ‘Anayasaya çok önemli değişiklikler getireceğiz, olası bir çözümde de Kuzey'deki devletin anayasası bu olacak’ diyorlardı.

“Hayır diyenler ise ‘Siz oyun oynuyorsunuz, göz boyamaya çalışıyorsunuz. Bizim derdimiz sizin kokuşmuş, rüşvete batmış düzeninizi legalize etmek değildir’ diyorlardı.

“Bir de sağcı partilerin evet dediği öneriler Meclis’te kabul edildi. Yani Demokrat Parti (DP) ve Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) onaylamadığı hiçbir değişiklik kabul edilmedi.

“CTP'den hukukçu bir milletvekili anayasada değişikliği gündeme getirmiş ve 81 maddede değişiklik yapılmasını teklif etmişti.

“Ancak UBP ve DP, 21 maddede değişikliğe onay verdi ve sadece bu 21 madde geçti.

Türkiye vesayeti

“Hayır diyenler, önce Kıbrıs sorununu çözelim, Türkiye'nin vesayetinden kurtulalım, doğru düzgün demokrasi olsun ondan sonra anayasayı konuşuruz dedi.

“Biz Türkiye ile dost olarak yaşamak istiyoruz ama Türkiye'nin büyükelçisinin burada vali gibi davranmasına, Türkiye yardım heyetinin burada istediğine istediği parayı vermesine, dilediğini dilediği gibi yönetmesine karşıyız.

“Bizim için aslolan anayasanın değişmesi değil, rejimin ikbalidir, rejimin yıkılmasıdır. O nedenle hayır dedik.

“Hayır diyenler, Türkiye'nin burada kontrolü dilediği gibi elinde bulundurmasına ve buradaki 50 kukla milletvekilinin de Türkiye'nin her talimatını yerine getirmesine karşı çıktılar.

12 Eylül vesayeti

“12 Eylül'le hesaplaşacağız söylemleri propaganda çabasıydı. Söz konusu 21 maddede yapılacak bir değişiklikle 12 Eylül'den kurtulacağını zannedenler bence şaka yapıyorlardı.

“Kuzey Kıbrıs Anayasası'nda daha hala geçici 10. madde var. Bu madde hala ateşkes hali devam ettiği için yetkilerin orduya ait olduğunu söyler. Yani olağanüstü bir durumda her şey TSK kontrolüne geçer.

“Geçici 10. maddeye dokunmaya cesaret gösteremeyenler 12 Eylül vesayetinden bahsetmesinler. Gerçekten komik oluyorlar.

“Yetmez ama evet dediler ama tutmadı. Çünkü Kıbrıslıların derdi anayasadan ziyade sorunların en kısa sürede çözülmesidir. Çünkü Kıbrıs Türk toplumunun kültürel dokusu yok oluyor. Kıbrıs Türk toplumu toplumsal varlığını yitirmek üzere.

Kürtlere öyle, Kıbrıs’a böyle

“Eğer çözüm olmamaya devam ederse, dünyada pandaların, balinaların korunması için çaba harcanırken 10 bin yıllık tarihi olan adada Kıbrıs Türk toplumu yok olacak. Biz Rumlarla eşit toplum olarak bu adada yaşamaktan yanayız.

“Kıbrıs'ta etnik temele dayalı ayrı ve bağımsız bir Türk devletini savunan zihniyet Türkiye'de Kürtlerin kendi otonom veya özerk bölgelerinin olmasına karşı çıkıyorlar. O zaman niye karşı çıkıyorsunuz dediğiniz zaman da ‘O başka bu başka’ diyorlar.”