KKTC, yeni anayasaya 'yetmez ama hayır' dedi

12 Eylül Anayasası’nın kopyası olarak hazırlanan ve KKTC’de 29 yıldır yürürlükte bulunan anayasa ilk kez referandumla değiştirilmek istendi. Ancak Kıbrıslı Türkler, 21 maddelik değişikliği, ‘yeterli değil’ diyerek yüzde 62’yle reddetti.

KKTC’de dün yerel seçimlerle birlikte yapılan anayasa değişikliği referandumunda Kıbrıslı Türkler sürpriz yaparak, yüzde 62 oranında ‘hayır’ oyu kullandı. Parlamentoda tüm siyasi partilerin oy birliğiyle kabul ettiği 21 maddelik değişiklik, Türkiye’deki 12 Eylül anayasasından esinlenerek hazırlanan ve 1985’de yürürlüğe giren KKTC anayasasını 29 yıl sonra değiştirmeyi amaçlıyordu.

175 bin seçmenin bulunduğu KKTC’de ilk kez yapılan anayasa değişikliği referandumunda çıkan sonuç, iktidardaki Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) bomba etkisi yaptı. CTP’nin öncülüğünü yaptığı anayasa değişikliği, 50 sandalyeli parlamentoda varılan uzlaşma sonucunda tüm siyasi partilerin oy birliğiyle referanduma sunulmuştu.

Sol grupların sosyal medya zaferi

Anayasa değişikliğine muhalif siyasi parti bulunmaması nedeniyle büyük oranda kabul edilmesi bekleniyordu. Referanduma tek muhalefet eden kesim, küçük sol partiler ile bir grup sol sivil toplum örgütü oldu. Sol grupların özellikle sosyal medyada yürüttüğü kampanyanın başarılı olacağı tahmin edilmiyordu. Sol gruplar, anayasa değişikliğinin çok yetersiz olduğunu savundu. CTP lideri ve Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ise, muhalefet partilerini, parlamentoda ‘evet’ demelerine rağmen, el altından ‘hayır’ kampanyası yürütmekle suçladı.Kıbrıslı Türklerin reddettiği anayasa değişikliğinde öne çıkan maddeler şöyle:

- İdam cezası kaldırılacak

- Memurlara siyaset yasağı kalkacak.

- Milletvekillerinin dokunulmazlıkları sınırlandırılacak.

- Milletvekilleri mal beyanında bulunacak.

- Meclis Başkanı herhangi bir kavga durumunda yayın kesemeyecek.

- Milletvekillerine kürsüde konuşma sınırı getirilecek. (Konuşma rekorları kırılıyordu.)

İddialı başkanlar kaybetti

Kıbrıslı Türk seçmenler iktidar partisi CTP’ye ikinci sürprizi yerel seçimlerde yaptı. CTP, başkent Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de elinde bulundurduğu belediye başkanlıklarını rakip partilere kaybetti. Başkent Lefkoşa’da Toplumcu Kurtuluş Partisi adayı Mehmet Harmancı kazanırken, Mağusa ve Girne kentlerinde sağdaki iki parti, Demokrat Parti ve Ulusal Birlik Partisi’nin desteklediği bağımsız adaylar kazandı. Her 3 kentte de CTP’nin mevcut başkanları iddialıydı.