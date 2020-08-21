KKTC Enerji Bakanı Taçoy: Yolun açık olsun Türkiyemiz

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmesini duyurmasının ardından, "Yolun açık olsun Türkiyemiz" paylaşımında bulundu.

"Milletimize cuma günü müjde açıklayacağım" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmak" dedi. Erdoğan keşfedilen doğal gaz rezervinin 320 milyar metreküp olduğunu duyurdu.