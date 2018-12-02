Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ile birlikte Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) ve Huwaei arasında ‘KKTC Dijital Dönüşüm Protokolü’ imzalandı. Protokol çerçevesinde; belirlenen bir kavşakta akıllı sinyalizasyon sistemi kurulması ve KKTC\'de digital dönüşüme dair ortaklaşa neler yapılabileceğinin çalışılması ve raporlanması konularında anlaşma sağlandı.

Girne\'de düzenlenen basın toplantısı ile imzalanan protokole; KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Turkcell Genel Müdürü, CEO\'su Kaan Terzioğlu, KKTCELL Genel Müdürü Harun Maden ve Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen imza koydu. İmza töreninde konuşan Atakan, \"Kuzey Kıbrıs\'ın teknoloji alanında gelişmesi için çaba harcadıklarını\" söyledi. Turkcel ve Huawei\'ye destekleri için teşekkür eden Atakan, \"Atılan imzaların önemli bir adım olduğunu\" söyledi.

\'HAYALİM KKTC\'NİN MOBİL YAZILIM MERKEZİ HALİNE GELMESİ\'

Turkcell CEO\'su Terzioğlu protokolün imza töreninde KKTC\'nin bir üniversiteler ülkesi olduğunu, Ada\'nın gerçek anlamda bir teknoloji üssü olmaya aday olduğunu kaydetti. Terzioğlu, \"Hayalimde; KKTC\'nin mobil yazılım merkezi haline gelmesi var\" dedi. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı da, \"Proje için Lefkoşa\'nın seçilmesinden duyduğu memmuniyeti\" dile getirdi.

KKTCELL Genel Müdürü Maden de \"KKTCELL olarak digital alanda Kuzey Kıbrıs için gereken ne adım varsa atmak için çabaladıklarını\" anlattı. Huawei Genel Müdürü Shen de, \"Kuzey Kıbrıs\'ın gelişmekte olduğuna\" işaret etti ve \"KKTC\'de teknoloji konusunda adım atmaktan mutlu olduklarını\" ifade etti. Konuşmaların ardından pasta kesildi.



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