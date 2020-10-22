"KKTC'de seçimleri kazanan Ersin Tatar, Türkiye'ye YSK'nın yasağını delmek için geldi"

Özgür Gazete Kıbrıs yayın yönetmeni Pınar Barut, KKTC seçimlerinde galip gelen Ersin Tatar'ın Türkiye ziyaretinin, YSK'nın pandemi nedeniyle getirdiği 'açılış ve tören' yasağını delmek amacıyla yapıldığını söyledi.

KKTC'de yapılan seçimler ve Türkiye'nin bu seçimlere yönelik müdahalesinin konuşulduğu Kısa Dalga Podcast programında, YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı ve Oxford Üniversitesi’nden Sıla Uluçay’la seçim sürecini değerlendiren Barut, "Türkiye’nin KKTC’deki seçimlere müdahalesi bir sürpriz değildi" dedi.

Seçim sürecinde propaganda malzemesi haline gelen su temin projesindeki arızayı hatırlatan Barut, "Bu arıza 9 ay boyunca giderilmemişti ama seçimlere birkaç gün kala bu arızanın giderildiği duyuruldu ve bununla ilgili de tören yapılacağı söylendi. YSK kararını açıkladı ve hem pandemiden dolayı hem propaganda konuşmaları olamaz dendi ve bu töreni yasakladı. Fakat ‘Bu yasak KKTC YSK’sının yasağıdır, dolayısıyla biz Türkiye’ye gidersek bu yasağı delebiliriz’ dendi. Ersin Tatar Türkiye’ye gitti, propagandasını orada yaptı, törenini orada yaptı ve devlet televizyonu BRT de bunu yayınladı. Bir şekilde Türkiye eliyle bu yasak delinmiş oldu" diye konuştu.

Maraş meselesinde de benzer bir durumun söz konusu olduğunu söyleyen Barut, "Aynı konuşma içerisinde Maraş’ın açılacağı söylendi. Sonrasında aslında Ekim ayında Maraş’ın sadece sahilinin bir bölümü daha, zaten açık olan sahilin bir diğer bölümü daha açılmış oldu. Zaten 2016’da açılmış bir projenin tekrar açılışının yapılması, ‘Açıyoruz Maraş’ı’ yalanıyla sadece sahilinin bir kısmının, hem de Ekim ayında açılmış olması hepsi seçim yatırımıydı ve aslında bunlar yasaktı, yapılmaması gerekiyordu" ifadelerini kullandı. ,

"Türk olmayan Kıbrıslılar, şimdi de yeterince Müslüman değiller"

Oxford Üniversitesi Hukuk ve Sosyoloji doktora öğrencisi Sıla Uluçay ise Türkiye ve Kıbrıs'ın her zaman birbirinden etkilenmeye çok açık olduğunu ancak Türkiye'nin genellikle müdahalede bulunduğunu ifade etti. Türkiye'nin geçmişte de 'Kıbrıslı Türklerin kendi ideolojik yaklaşımlarına göre eksik buldukları yönlerini tamamlamak için müdahalelerde bulunduğunu' söyleyen Uluçay, "Türkiye’deki hükümetlerin bakış açısına göre, geçmişte yeterince Türk olmayan Kıbrıslılar, şimdi de yeterince Müslüman değiller" dedi.

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