KKTC'de Koronavirüs alarmı; bir kişi hastaneye kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Mağusa kentinde bir kişi Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan, G.E'nin (74) Kıbrıslı Türk olduğu ve tatil için gittiği Dubai'den, İstanbul aktarması ile dönmesinin ardından, Koronavirüs belirtileri göstermeye başladığı belirtildi. Belirtiler üzerine hastaneye kaldırılan hastanın beraberinde, İstanbul'dan gelen grubun bir kısmının da karantinaya alındığı bildirildi.

Hasta ve yanındaki tüm yolcuların Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde özel olarak Koronavirüs için hazırlanan yere sevk edilmesi bekleniyor.

Hastadan alınan örnekler Türkiye'ye gönderilecek

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, 'Koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan hasta ile ilgili açıklama yaparken, hastadan alınan örneklerin kesin teşhis için Türkiye'ye gönderileceğini belirtti.

Doktorların ilk aşamada hastaya zatürre teşhisi koyduğunu söyleyen Pilli, hastanın Dubai'de tatildeyken Koronavirüs taşıma riski olan Çinli turistlerle aynı ortamda bulunmuş olabileceğinden tedbir amacıyla Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde gözlem altına alındığını kaydetti.