KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kutlu Adalı cinayetine ilişkin açıklama

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının ardından yeniden gündeme gelen gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin "KKTC Meclisinde kurulan Araştırma Komitesinin çalışmaları ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yakından takip ettiğimi belirtmek isterim" açıklamasında bulundu.

Yazılı açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kutlu Adalı olayı ile ilgili iddiaların gündeme geldiği ilk günden itibaren Polis Genel Müdürü’nü çağrıda bulunarak gereken yasal çalışmaların yapılması talimatını verdiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini hatırlatan Tatar şunları kaydetti:

"Bilahare yapılan üst düzey toplantıda da konu ile ilgili olarak Türkiye ile temasa geçilmesine yönelik olarak gereken yazışmaların yapılması talimatını da verdim. Bu arada KKTC Cumhuriyet Meclisinde, benim de destek verdiğim Araştırma Komitesi kurulmuş olup çalışmalarına başlamıştır."

Tatar, Türkiye'de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili olarak soruşturma başlatmasını da büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirterek, "KKTC Meclisinde kurulan Araştırma Komitesinin çalışmaları ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yakından takip ettiğimi de belirtmek isterim" ifadesini kullandı.