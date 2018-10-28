KKTC bu fotoğrafı konuşuyor: Türkiye Kıbrıs'a gittikçe yaklaşıyor mu ne?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde açık havada çekilen, Türkiye'deki Toros Dağları'nın görüntülendiği fotoğraf, Ada'da gündem oldu. Fotoğrafı, Ada'da yaşayan İngiliz Nigel Renton'un çektiği ortaya çıktı.

Girne'de çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Açık havada çekilen, yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın net bir şekilde görüldüğü fotoğraf, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Girne'nin Lapta bölgesinde yaşayan ve amatör fotoğrafçılık yaptığı belirtilen Nigel Renton'un fotoğrafı, sosyal medya hesabından, ''Bu sabah Türkiye açıkça görülüyor'' ifadesiyle paylaştığı belirtildi. öte yandan fotoğraf için 'Anavatan Türkiyemiz net görülüyor' yorumları yapıldı. Fotoğrafı paylaşan milletvekili Ersin Tatar da "Türkiyemizin Toros Dağları net gözüküyor" yazdı.

KKTC'nin önde gelen gazetecilerinden Ahmet Tolgay, "Türkiye Kıbrıs'a gittikçe yaklaşıyor mu ne?" diye sorarken, Kartal Harman ise "Kimilerinin hoşuna, kimilerinin zoruna gider. Anavatan yanıbaşımızda" yorumu yaptı.