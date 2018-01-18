Kızlarının alıkonulduğunu söyleyen babaya anneden yalanlama

Uzun zamandır haber alamadığı iki kızını televizyonda Adnan Oktar’ın programında ‘kedicikler’ arasında görünce Avusturya'nın başkenti Viyana'dan Türkiye’ye gelerek suç duyurusunda bulun baba Elvan Koçak’ın 'alıkonuldukları' iddiasına anne Gülperi Koçak'tan yanıt geldi. Anne Gülperi Koçak., kızlarının alıkonulmadığını kendi istekleriyle yanında kaldığını belirterek iletişim bilgilerinin açık olduğunu ve baba Koçak'ın isterse kızlarını görebileceğini söyledi.

TIKLAYIN-17 yaşındaki kızını Adnan Oktar'ın programında gördü; Türkiye'ye gelerek suç duyurusunda bulundu

Baba Elvan Koçak'ın iddialarını yalanlayan, Gülperi Koçak., Avusturya'daki mahkemenin kızlarının velayetini kendisine verdiğini ve kızlarının kendi istekleriyle yanında kaldıklarını söyledi.

Kızlarının alıkonulmadığını söyleyen Gülperi Koçak, eşinin kendisine maddi ve manevi şiddet uyguladığı için boşanma davası açtığını ifade etti.

Diken'de yer alan habere göre, baba Koçak'ın tehditlerinden dolayı kızı Ş.'nin mahkemeden kendisine yaklaşmaması için tedbir kararı aldırttığını söyleyen anne Gülperi Koçak, şöyle konuştu:

“Çocuklarımı ve beni arayarak tehdit etmeye başladı. Eğer kendisine dönmezlerse kızlarımı öldüreceğini sonra da intihar edeceğini defalarca hem bana hem çocuklarıma söyledi, mesajlar yazdı… Kızım Ş. çok korktuğu için babasının kendisine yaklaşmaması için mahkemeden tedbir kararı aldırttı. Ben de can güvenliğimden endişe ettiğim için karakola başvurdum ve karakol altı ay süreyle eski eşimin bana yaklaşmaması için tedbir kararı alınmasını talep etti. Bunun üzerine aile mahkemesi eski eşimin tehditi altında olduğumuz için Elvan Koçak’ın bana ve çocuklarıma yaklaşmaması için tedbir kararı almak için yaptığım başvuru kabul edildi ve bir kere daha uzaklaştırma kararı çıktı.”

Gülperi Koçak, bilgilerinin açık olduğunu ve babanın isterse kızlarını görebileceğini söyledi.

Babanın iddiası neydi?

Yedi yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi T.’nin çocukları Ş.K. (19), B.K. (17) ve oğlu M.K’yla (17) birlikte Türkiye’ye gittiğini ve çocuklarından uzun süre haber alamadığını söyleyen baba Koçak, bu hafta sonu bir akrabalarının “Senin kızların Adnan Oktar’ın yanında tv show yapıyorlar” demesiyle yıkıldığını anlatmıştı.

Avusturya Gençlik Dairesi ve savcılığına da durumu bir şikayet dilekçesiyle bildirdiğini ifade eden Koçak, Kartal adliyesine giderek kızlarının annesi Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.