Kızıyla yıllardır konuşmadığını söyleyen Thomas Markle: Kraliyet ailesinin ırkçı olduğunu düşünmüyorum

Sussex Düşesi Meghan Markle'la arasında sorunlar olduğu bilinen babası Thomas Markle, ses getiren röportajın ardından Kraliyet ailesinden birinin kızının doğacak çocuğunun cildinin koyu olacağına dair endişe etmesini "Irkçılıktan ziyade, birinin sorduğu aptalca bir soru olabilir" sözleriyle değerlendirdi. Markle, "Kraliyet ailesinin ırkçı olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Good Morning Britain programına konuk edilen Thomas Markle, kızı Meghan Markle ve Prens Harry'nin Oprah röportajının ardından yaptığı açıklamalarda "Kraliyet ailesine büyük saygı duyduğunu" söyledi ve onların ve İngilizlerin ırkçı olduğunu düşünmediğini ekledi.

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Thomas Markle, "Bir bebeğin cilt tonunun ne olacağı, ne kadar koyu olacağını sormak aptalca. Bu kadar basit, ırkçılıktan ziyade birinden çıkmış aptalca bir soru olabilir" dedi.