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Yaşam

Kızının erkek arkadaşını öldüren anne: Tecavüz ediliyor sandım!

İstanbul'da kızının erkek arkadaşını öldüren anne, 'tecavüz ediliyor endişesi' ile erkeğin kendisine saldırması sonrası cinayeti gerçekleştirdiğini söyledi

30 Ocak 2014 10:24

İstanbul Gaziosmanpaşa’da geçtiğimiz pazar gecesi meydana gelen olayda kızının odasından gelen sesler üzerine odaya giren anne 26 yaşındaki Volkan T.’yi bıçaklayarak öldürmüş, 16 yaşındaki Ş.Ş. ise kendisini balkondan aşağıya atmıştı. Olaydan sonra anne ve baba tutuklanırken, anne F.Ş., ifadesinde o gece yaşananları anlattı.

Vatan gazetesinden Şeyma Ulusoy'un haberine göre, "sesler üzerine kızının odasına gittiğini, kilitli olan kapıyı zorla açtığını anlatan anne, “Kapıyı açtığımda karşımda çıplak erkek şahsı gördüm kızımın yaşı küçük olduğundan tecavüze uğradığını sandım" diyen anne,  "Ona şerefsiz sen kimsin, sapık mısın hırsız mısın, şerefimizi iki paralık ettin evimizi hemen terket dedim. Bana saldırdı. Ben de mutfağa koşarak bıçak aldım şok geçirdiğimden kaç kere bıçağı salladığımı bilmiyorum. Daha sonra sokak kapısını açıp dışarı kaçtı. Kızımın balkondan atladığını ambulans geldiğinde öğrendim” dedi." ifadelerini kullandı.

Baba M.Ş.’de sesler üzerine kalktığını ve eşini yerde görünce onun yanına gittiğini, Volkan T.’yi hiç görmediğini anlatırken, kızının intihar ettiğini de komşuların bağırmaları üzerine öğrendiğini söyledi. Öte yandan balkondan düşen genç kızın düşüş şekline göre intihar ettiğini düşünüldüğü ama atılıp atılmadığının tespit edilmesi için soruşturmanın sürdürdüğü belirtildi. Olayla ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da devreye girdiği kaydedildi.

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