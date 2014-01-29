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Yaşam

Erkek arkadaşı annesi tarafından yanlışlıkla öldürülen genç kız, intihar etti

Gaziosmanpaşa'da bir genç kız sevgilisini eve çağırdı, eve erken dönen anne, kızının erkek arkadaşını hırsız sanıp bıçakladı, genç kız ise intihar etti

29 Ocak 2014 15:17

Ailesi misafirliğe giden genç kız, sevgilsini eve çağırdı. Eve erken dönen anne, hırsız sandığı genç kızın sevgilisini bıçakladı. Yaralı genç kan kaybından ölürken, genç kız kendini balkondan atarak yaşamına son verdi.

Mehmet Ali Demir'in Vatan'da yer alan haberine göre, İstanbul Gaziosmanpaşa’da 6 katlı binanın dubleks katında 3 gün önce yaşanan olay şöyle gerçekleşti:

Pazar gecesi misafirlikten erken dönen anne F.Ş., kızı S.Ş.’nin odasında gürültü duyunca ‘Eve hırsız girdi’ korkusuyla mutfaktan bir bıçak aldı. Kızının odasına giden F.Ş., odadan gelen sesler üzerine kapıyı zorla açtı. Ancak anne, karşısında hırsız yerine kızının sevgilisi Volkan T.’yi buldu. Şok geçiren anne elindeki bıçakla kızının odasında bulunan Volkan T.’ye saldırdı.

 

Kan kaybından öldü

 

Annesine engel olmaya çalışan S.Ş., elinden yaralanırken, Volkan T., aldığı bıçak darbeleriyle yaralı olarak evden kaçmayı başardı. Sokakta kaçarken yığılıp kalan Volkan T. kan kaybından yaşamını yitirdi. Genç kız ise evin balkonundan aşağıya atlayarak yaşamına son verdi.

Komşuların sesler üzerine polise haber vermesiyle ortaya çıkan olayda, anne F.Ş., Volkan T.’yi bıçaklarken elinden aldığı yaraları tedavi ettirmek için gittiği hastanede yakalandı.

 

Genç kız balkondan atılma ihtimali değerlendiriliyor

 

Olayla ilgili anne F.Ş. ve baba M.Ş. gözaltına alınırken, yapılan incelemelerde Volkan T.’nin göğüs tarafından 4, sırtından ise 2 bıçak yarası aldığı belirlendi. Olay yerinde iki ayrı bıçak bulunurken, polis genç kızın balkondan atılmış olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. Anne ve baba ise sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı mahallede oturan iki gencin cenazelerinin toprağa verildiği öğrenildi.

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