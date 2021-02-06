Kızını döven kadın ve videoya çeken dini nikâhlı eşi tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada çok büyük tepki toplamasının ardından gözaltına alınan kadın ve görüntüleri çektiği iddia edilen dini nikâhlı eşi tutuklandı.

TikTok’ta ismi Nurcan Serçe olan bir kadının, çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Görüntülerde, kızına şiddet uygulayan kadının, yastıkla boğmaya çalıştığı, olay sırasında diğer çocukların da o anlara tanık olduğu görüldü.