Kızını döven kadın ve videoya çeken dini nikâhlı eşi tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada çok büyük tepki toplamasının ardından gözaltına alınan kadın ve görüntüleri çektiği iddia edilen dini nikâhlı eşi tutuklandı.
TikTok’ta ismi Nurcan Serçe olan bir kadının, çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Görüntülerde, kızına şiddet uygulayan kadının, yastıkla boğmaya çalıştığı, olay sırasında diğer çocukların da o anlara tanık olduğu görüldü.
Nurcan Serçe'nin kızı N.B'ye şiddet uyguladığı görüntüler büyük tepki toplarken Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.
Gözaltına alınan Nurcan Serçe emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Serçe’nin ardından dini nikahlı eşi Hayrettin B. de görüntüleri çektiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Nurcan Serçe ve dini nikâhlı eşi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kişiler, cezaevine götürülürken, basın mensuplarının sorularını da cevapsız bıraktı.
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