Çocuğuna şiddet uygulayan kadına tepki yağdı

Bir kadının kızına uyguladığı şiddeti gösteren video sosyal medyada yayınlandı.

TikTok’ta ismi Nurcan Serçe olduğu iddia edilen bir kadının, çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyaa kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Görüntülerde, kızına şiddet uygulayan kadının hızını alamayıp yastıkla boğmaya çalıştığı, olay sırasında diğer çocukların da o anlara tanık olduğu görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Nurcan Serçe’nin geçen yıl 4 Nisan’da polis tarafından gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldığı bildirildi. Nurcan Serçe’nin 6 çocuğunun ise devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği ifade edildi.

Bakanlıktan açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan olayla ilgili açıklama yapıldı.

"Çocukların annesi N.S. hakkında ise adli süreç devam etmektedir" denilen açıklamada şöyle denildi:

"Bir evladımıza annesi tarafından şiddet uygulandığına dair görüntülerin sosyal medyada yer alması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur:

Söz konusu olay, Kocaeli ilimizde, Temmuz 2020’de yaşanmıştır. Görüntülerdeki çocuğumuz ve kardeşleri, 21.07.2020 tarihinde haklarında alınan bakım tedbiri kararı ile ivedi olarak Bakanlığımız tarafından koruma ve bakım altına alınmışlardır. Çocuklarımız halen kuruluş bakımında ve devlet korumasındadır.

Çocukların annesi N.S. hakkında ise adli süreç devam etmektedir. Hukuki süreç, avukatlarımız kanalıyla da takip edilmektedir. Her çocuğumuz biricik ve kıymetlidir. Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü şiddetin her zaman karşısında durmaya, çocuklarımızı himaye etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."